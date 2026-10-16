Pe scurt: Preoții de caritate din Sibiu au analizat provocările pastorale actuale și implicarea femeilor în viața Bisericii, în cadrul unei întâlniri dedicate Anului comemorativ 2026.

Joi, 15 octombrie 2026, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu a avut loc cercul pastoral-misionar de toamnă al preoților de caritate din Arhiepiscopia Sibiului.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, tema centrală a discuțiilor a fost Anul comemorativ 2026 în Patriarhia Română, dedicat sfintelor femei din calendar – mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame.

Evenimentul a început cu o slujbă de mulțumire oficiată în capela Facultății de Teologie, sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Lucrările cercului pastoral-misionar, organizate de Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Sibiului, s-au desfășurat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” și au fost conduse de pr. Liviu Iulian Tarcău, consilierul de misiune al Arhiepiscopiei.

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La întâlnire au participat preoți de la unități medicale, sociale, militare și din alte comunități misionare din protopopiatele Arhiepiscopiei Sibiului. Mesajul de binecuvântare al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu a fost transmis de pr. Bogdan Fluieraș, vicar administrativ, care a subliniat importanța slujirii preoților de caritate:

„Înaltpreasfinția Sa cunoaște pe deplin și prețuiește lucrarea deosebită pe care o împliniți în slujirea oamenilor aflați în suferință, o misiune aparent discretă, dar foarte importantă și necesară, o lucrare prin care dragostea lui Hristos se face simțită în inimile celor încercați de boală, de singurătate și de alte greutăți ale vieții. În această slujire, prezența dumneavoastră, rugăciunea și cuvântul de mângâiere devin adevărate mărturii ale grijii Bisericii față de fiecare om.”

Implicarea femeilor în viața Bisericii, subiect central al întâlnirii

Pr. Liviu Iulian Tarcău a evidențiat în cuvântul său nevoia de a dinamiza viața duhovnicească a comunităților prin implicarea femeilor din parohii în activități misionare, social-filantropice, educative și spirituale.

„Tema anului 2026 are o dublă perspectivă care nu este deloc întâmplătoare, pentru că nu putem vorbi despre refacerea, vindecarea și păstrarea familiei creștine în societatea de astăzi fără a redescoperi chipul, demnitatea și vocația spirituală a femeii creștine. Femeia este, prin excelență, inima caldă a ceea ce Sfântul Ioan Gură de Aur numea «biserica de acasă»”, a spus pr. Tarcău.

El a atras atenția asupra provocărilor actuale, menționând că „trăim într-o epocă în care curentele ideologice contemporane încearcă să redefinească feminitatea prin prisma conflictului, a individualismului și a devalorizării jertfelniciei”.

Pr. Tarcău a subliniat că răspunsul pastoral trebuie să fie „profund hristocentric și valorizator”, nu moralizator sau agresiv, și a amintit că Biserica a pus întotdeauna femeia la loc de cinste, mai ales prin persoana Maicii Domnului.

Printre întrebările ridicate s-au numărat: „Cum dinamizăm astăzi comitetele parohiale ale femeilor pentru o diaconie socială activă, după modelul diaconițelor de altădată? Cum le sprijinim pe mamele și bunicile noastre să devină diguri de apărare în fața dependențelor digitale și a crizelor de identitate care rănesc copiii? Cum prețuim discret și demn jertfa propriilor noastre preotese care, alături de noi, poartă crucea apostolatului și a preoției?”

Referate și dezbateri despre modele feminine și provocările pastorale actuale

În a doua parte a întâlnirii, pr. Claudiu Rareș Sbera de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului a prezentat un referat despre „Sfânta Anastasia, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna”.

De asemenea, preotul Nicolae Marius Ciulei, misionar în cadrul Protopopiatului Rupea, a susținut un referat pe tema întâlnirii, urmat de discuții între participanți.

Au fost abordate și alte provocări ale misiunii preoțești în unitățile medicale, militare sau sociale, participanții împărtășind experiențe și soluții pentru a răspunde nevoilor credincioșilor aflați în situații dificile. Întâlnirea a subliniat importanța colaborării și a implicării active a femeilor în viața Bisericii și a comunității.

Un eveniment similar a avut loc și în trecut, după cum reiese din cercurile pastorale anterioare organizate la Arhiepiscopia Sibiului.

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