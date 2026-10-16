Ioan Luca redebutează pe banca lui CSC 1599 Șelimbăr în meciul de sâmbătă, de la Chiajna, cu Concordia, din etapa a 10-a a Ligii 2.

CSC 1599 Șelimbăr s-a despărțit amabil de antrenorul Eugen Beza și l-a repus pe bancă pe Ioan Luca, sub conducerea căreia echipa a avut o a doua parte de sezon excelentă în sezonul 2024-2025. Practic, Luca schimbă din nou locul din birouri cu cel de pe bancă, el făcând parte din staff-ul administrativ al echipei.

„Ne așteaptă un meci dificil, însă mergem la Chiajna cu încredere și cu gândul la victorie. Punctele sunt vitale pentru noi în acest moment și trebuie să ieșim cât mai repede din zona clasamentului în care ne aflăm” a spus Ioan Luca pentru pagina oficială a clubului.

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Cu doar 6 puncte din 9 jocuri, ”călăreții roșii” ar avea mare nevoie de puncte în deplasarea de la Chiajna. ”Am mare încredere în acest grup și în calitatea jucătorilor noștri. Avem fotbaliști cu experiență, capabili să facă diferența în orice moment, și sunt convins că fiecare dintre ei este dornic să demonstreze și să obțină rezultate. Trebuie să fim uniți, concentrați și să dăm totul pe teren pentru a ne întoarce acasă cu cele trei puncte” a mai declarat noul antrenor al șelimbărenilor.

CSC 1599 Șelimbăr nu are probleme de efectiv și merge la Chiajna cu tot ce are mai bun la dispoziție.

Concordia are 15 puncte din 9 etape si se situează pe locul 10, fiind în lupta pentru play-off.

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