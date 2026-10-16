Pe scurt: La Cârțișoara, istoria lui Badea Cârțan prinde viață prin relatările Valeriei Solomon, care fascinează vizitatorii muzeului cu povestea celebrului cioban.

La Cârțișoara, istoria nu se găsește doar în cărți, ci trăiește prin oamenii care știu să o transmită mai departe.

Un exemplu este povestea lui Badea Cârțan, ciobanul simplu care a pornit pe jos până la Roma pentru a vedea Columna lui Traian, din dorința de a-și cunoaște rădăcinile și istoria.

Potrivit unei postări pe Facebook, la muzeul care îi poartă numele, povestea lui Badea Cârțan este ținută vie de Valeria Solomon, o doamnă trecută de 70 de ani, cunoscută de toți drept „Vava”. Ea reușește să îi facă pe vizitatori să simtă că îl cunosc personal pe Badea Cârțan, aducând la viață istoria locului prin relatările sale.

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Sâmbătă, 10 octombrie 2026, aproximativ 200 de bicicliști au avut ocazia să asculte povestea spusă de Valeria Solomon la Muzeul Badea Cârțan. Evenimentul a fost unul memorabil, iar prezența unui număr atât de mare de participanți a arătat interesul pentru istoria locală și pentru oamenii care o păstrează vie.

Daniela Cîmpean a subliniat importanța acestor persoane care păstrează memoria comunităților: „Fără ei, multe locuri ar rămâne doar niște clădiri frumoase, cu obiecte vechi. Cu ei, devin experiențe pe care le duci mai departe.”

Cei care ajung la Cârțișoara sunt îndemnați să viziteze muzeul și să asculte povestea spusă de „Vava”, considerată de localnici și vizitatori drept sufletul locului. Muzeul este unul dintre acele locuri din județul Sibiu din care, potrivit celor care l-au vizitat, „pleci mai bogat decât ai venit”.

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