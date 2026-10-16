Pe scurt: Străzile din vatra veche a Cisnădiei intră în șantier: lărgiri de carosabil, trotuare noi și drumuri pietruite refăcute.

Primăria Cisnădie a anunțat vineri, 16 octombrie 2026, că lucrările de infrastructură continuă în mai multe zone din vatra veche a orașului.

Potrivit postării oficiale, se intervine simultan în patru zone distincte, fiecare cu lucrări specifice de modernizare și reabilitare.

În zona Stejarului, lucrările vizează lărgirea carosabilului, amenajarea trotuarelor și relocarea stâlpilor de iluminat, pe segmentul cuprins între complexul de la Piața Nouă și Grădinița nr. 6.

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Pe strada 1 Decembrie, se amenajează trotuare în prelungirea celor existente, continuând astfel procesul de modernizare început anterior. În urmă cu patru luni, au fost demarate lucrări de asfaltare a trotuarelor pe această stradă.

Pe strada Transilvaniei, modernizarea se desfășoară pe tronsonul dintre sensul giratoriu și firma Biotechnik, unde se lucrează la îmbunătățirea carosabilului și a infrastructurii pietonale.

În zona prelungirii străzii Lungi, după finalizarea rețelelor edilitare, se realizează profilarea și refacerea drumurilor pietruite. Recent, pe strada Lungă au fost impuse restricții de parcare pentru a permite desfășurarea lucrărilor.

Primăria Cisnădie le mulțumește locuitorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru disconfortul creat pe durata intervențiilor.

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