Lucreția Ciobanu „revine” prin inteligență artificială: chatbot dedicat „Doamnei Munților”, lansat la Ocna Sibiului

Pe scurt: Folclorul românesc întâlnește tehnologia la Ocna Sibiului: chatbotul Lucreția Ciobanu va fi lansat în cadrul unui eveniment omagial, conectând tradiția cu noile generații.

Un proiect care îmbină folclorul românesc cu tehnologia va fi lansat sâmbătă, 17 octombrie 2026, la Ocna Sibiului, în județul Sibiu. Potrivit Mediafax, un chatbot dedicat Lucreției Ciobanu, cunoscută drept „Doamna Munților”, va fi prezentat publicului în cadrul manifestărilor care îi omagiază memoria.

Proiectul, realizat cu ajutorul inteligenței artificiale AiRox, urmărește să apropie publicul de viața, cariera și moștenirea culturală a uneia dintre cele mai îndrăgite voci ale cântecului popular românesc. Evenimentele comemorative vor avea loc atât în Topârcea, cât și la Ocna Sibiului, iar lansarea chatbotului reprezintă elementul de noutate al ediției din acest an.

Lansarea chatbotului „Lucreția Ciobanu” este programată pentru ora 13:00, la Centrul Cultural din Ocna Sibiului, în cadrul simpozionului „Doamna Munților și ecoul viitorului”. Proiectul aduce împreună memoria unei personalități emblematice a folclorului și instrumentele digitale contemporane, oferind o perspectivă actuală asupra modului în care valorile culturale pot fi păstrate și promovate.

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Publicul va putea descoperi o nouă formă de interacțiune cu universul cultural al Lucreției Ciobanu, într-un demers de valorificare și transmitere a patrimoniului către generațiile tinere. Inițiativa propune o modalitate modernă de a păstra vie memoria artistei care a făcut cunoscute cântecul și tradițiile românești din zona Mărginimii Sibiului.

Accesul publicului este liber la ceremonia omagial-comemorativă și la expoziția dedicată carierei interpretei. Participarea la simpozion se face pe bază de invitație sau în limita locurilor disponibile. Organizatorii adaugă astfel comemorării o dimensiune inovatoare, în care tehnologia devine un instrument de apropiere a publicului de valorile culturale românești.

Evenimentul de la Ocna Sibiului continuă seria de inițiative dedicate memoriei Lucreției Ciobanu, după cum arată și Festivalul Cântecului Popular Românesc Lucreția Ciobanu Sibiu, care celebrează tradițiile folclorice românești și contribuie la promovarea patrimoniului cultural local.

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