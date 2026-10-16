Pe scurt: Trei orașe concurează pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2028 și un premiu de 50.000 de euro. Finala va avea loc la Alba Iulia.

Mediaș, Brașov și Suceava au fost selectate în finala competiției pentru titlul de „Capitala Tineretului din România 2028”, potrivit Radio România. Orașul câștigător va primi un premiu de 50.000 de euro.

Juriul de experți și Youth Voice a evaluat candidaturile joi, 15 octombrie 2026, iar cele trei orașe finaliste se pregătesc acum pentru ultima etapă a competiției. Aceasta se va desfășura la Alba Iulia, în cadrul Summit-ului Tinerilor, ediția a 11-a, unde echipele din Brașov, Mediaș și Suceava își vor prezenta proiectele și planurile în fața juriului.

Competiția din acest an a înregistrat cea mai mare participare din istoria de zece ani a programului, cu zece orașe înscrise: Bistriţa, Braşov, Bucureşti – Sectorul 1, Deva, Mediaş, Râmnicu Sărat, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Suceava şi Târgu Neamţ. Toate aceste orașe au trecut de primele două etape ale selecției, conform informațiilor transmise de Agerpres.

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Orașul câștigător va fi desemnat după prezentările finale de la Alba Iulia, urmând să primească titlul de Capitala Tineretului din România pentru anul 2028 și premiul de 50.000 de euro.

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