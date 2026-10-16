Pe scurt: Polițiștii din Axente Sever au reținut un localnic care a condus fără permis și a refuzat testarea pentru alcool. Cazul este anchetat în continuare.

Un bărbat de 38 de ani din Axente Sever a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost depistat conducând un autoturism fără a deține permis de conducere și a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc miercuri, 14 octombrie 2026, în jurul orei 23:00, în zona „Suseni” din localitatea Axente Sever.

Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever au oprit pentru control un autoturism condus de un localnic. În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

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La solicitarea polițiștilor, șoferul a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest. Ulterior, acesta a refuzat și prelevarea mostrelor biologice la unitatea medicală, fapt care constituie o infracțiune distinctă conform legislației rutiere.

În urma acestor fapte, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis și pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Pe 15 octombrie 2026, în baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.

Acesta nu este un caz izolat în localitate. Recent, un alt șofer din Axente Sever a fost prins fără permis și cu alte două infracțiuni la dosar, ceea ce arată că polițiștii din zonă rămân vigilenți în fața încălcărilor grave ale legislației rutiere.

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