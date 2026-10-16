Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a oferit clarificări în cazul bărbatului cu dizabilități din Sibiu, care ar fi ținut în frig și neîngrijit de propria mamă. Polițiștii cunosc situația familiei încă din vara acestui an, moment în care s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public și au cerut intervenția instituțiilor de asistență socială.

Polițiștii s-au autosesizat

IPJ a confirmat că monitorizează de mai multe luni cazul bărbatului despre care mai multe persoane au sesizat că nu ar fi îngrijit corespunzător de mama acestuia.

„Situația semnalată de către dumneavoastră se află în atenția Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu încă din luna iulie a.c.. La data de 26 iulie, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu s-au sesizat din oficiu cu privire la informațiile apărute în spațiul public referitoare la posibilă existență a unei situații de risc în care s-ar afla o persoană vulnerabilă, situație la care se referă și solicitarea dumneavoastră”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

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În urma primelor verificări și a datelor obținute la fața locului, pe 28 iulie, IPJ a trimis o adresă scrisă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sibiu, solicitând implicarea imediată a instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției sociale.

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Nu există o anchetă penală în desfășurare

Deși condițiile în care trăiește bărbatul au stârnit indignarea comunității, în prezent nu există un dosar penal deschis pe numele mamei. „Până la această dată, la nivelul IPJ Sibiu – Secția nr. 1 Poliție Urbană Sibiu nu sunt desfășurate activități de natură penală cu privire la persoanele precizate de dumneavoastră în solicitare”, a transmis IPJ Sibiu.

Instituția a subliniat însă că, prin structurile abilitate, continuă să acorde atenție sesizărilor privind persoanele vulnerabile și asigură cooperarea cu instituțiile de asistență socială pentru clarificarea aspectelor semnalate și facilitarea accesului la servicii de sprijin.

Reacția poliției vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, numeroase sesizări din partea cetățenilor au ajuns pe masa autorităților, atât la DGASPC, cât și la Direcția de Asistență Socială (DAS) din cadrul Primăriei Sibiu, dar și pe adresa redacției Ora de Sibiu.

Oamenii au reclamat condițiile nefavorabile în care ar trăi bărbatul cu dizabilități, acuzând că acesta este vizibil slăbit, ținut în frig pe timpul nopții și înfometat de mama sa, persoana care ar trebui să îi poarte de grijă. DGASPC a dispus o anchetă socială, iar reprezentanții Direcției de Asistență Socială a Primăriei Sibiu au confirmat că au efectuat deja vizite la domiciliul familiei, situația fiind cunoscută și monitorizată de autorități.

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