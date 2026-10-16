Pe scurt: Administratorii și asociații pot fi obligați să plătească datoriile fiscale ale altora, dar ANAF stabilește reguli clare pentru apărarea acestora.

Administratorii, asociații sau acționarii pot fi trași la răspundere pentru datoriile fiscale ale altor persoane, în anumite condiții prevăzute de lege.

Potrivit adevarul.ro, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat o nouă procedură care stabilește modul în care este analizată situația persoanelor vizate și ce posibilități au acestea de a-și prezenta apărarea.

Procedura a fost aprobată prin Ordinul nr. 1.163/2026 și reglementează răspunderea solidară. Aceasta se referă la situațiile în care alte persoane, fie fizice, fie juridice, pot fi obligate să achite restanțele fiscale ale unui debitor, nu doar debitorul însuși.

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Scopul declarat al acestei reglementări este de a evita atragerea automată a răspunderii doar pentru că cineva deține calitatea de administrator sau asociat.

Analiza trebuie să țină cont de faptele concrete, perioada relevantă și legătura dintre comportamentul persoanei și obligațiile fiscale neachitate. De asemenea, se va verifica dacă există rea-credință sau o conduită imputabilă, în funcție de cazul prevăzut de lege.

Persoanele vizate de această procedură au dreptul să fie audiate, să consulte documentația și să prezinte obiecțiuni, explicații scrise și documente justificative. Înainte de emiterea unei decizii de atragere a răspunderii, organul fiscal este obligat să analizeze toate aceste susțineri.

Noua procedură detaliază pașii pe care ANAF trebuie să îi urmeze pentru a asigura o analiză individuală și corectă a fiecărui caz. Astfel, nu se va mai putea dispune răspunderea solidară în mod automat, ci doar după o evaluare atentă a circumstanțelor și a implicării reale a persoanei în cauză.

Acest ordin vine în contextul unor modificări recente privind regulile de răspundere pentru datoriile fiscale, după cum a fost anunțat și în articolul Reguli noi la ANAF: când poți fi obligat să plătești datoriile fiscale ale altei persoane.

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