Președintele lui ACS Mediaș precaut înaintea derby-ului cu Inter de la Sibiu: ”E mai multă presiune la noi, stagnăm de 4 ani”

Conducătorul lui ACS Mediaș 2022, Ionuț Buzean speră ca una din cele două reprezentante ale județului Sibiu să joace barajele de promovare la finalul acestui sezon de Liga 3. Vineri seară, de la ora 18.00, pe Municipal este programat derby-ul Inter Sibiu – ACS Mediaș 2022.

Medieșenii au patru victorii consecutive, care au propulsat echipa lui Cosmin Vâtcă pe loc de play-off. Președintele lui ACS Mediaș 2022, Ionuț Buzean anunță că presiunea e mai mare la Mediaș decât la Sibiu, Inter fiind la primul sezon în care atacă play-off-ul la Liga 3.

”Avem patru victorii, dar am avut și adversari ceva mai accsesibili, acum urmează trei meciuri cu echipe care au pretenții la play-off, dacă ieșim bine putem să tragem linie și să ne gândim ce va urma mai departe. Am câștigat până acum meciurile cu Inter, dar nu are nicio relevanță. E mai multă presiune pe noi, deja stagnăm de 4 ani la Liga 3 și ne dorim să încercăm să mergem mai departe” a anunțat conducătorul clubului medieșean.

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”M-aș bucura ca Mediaș sau Inter să termine sezonul pe 2 și să meargă la baraje”

Ionuț Buzean este convins că liderul din Seria 2 a Ligii 3, Corona Brașov nu poate rata promovarea în acest sezon, în care este cert favorită.

Inter și Mediaș se înfruntă vineri pe Municipal în turul sezonul regulat, iar fostul fundaș al Gazului Metan este convins că ambele echipe merită să joace în play-off.

”Este un meci între Sibiu și Mediaș, echipele care reprezintă aceste orașe, oricare întâlnire dintre noi este un derby. M-aș bucura ca la final de play-off, oricare dintre Mediaș sau Sibiu să fie echipa de pe locul 2 și să meargă la barajele de promovare. Pe primul loc cred că e Corona, se pare că merge perfect, este foarte greu să fie oprită, are jucători de valoare, am simțit-o pe pielea noastră. Trebuie lăsate orgoliile deoparte, și echipa care va termina pe locul 2 să fie din județul nostru. Din punctul meu de vedere, Mediaș și Inter merită să fie printre cele patru echipe care vor juca în play-off, apoi va fi pauza de iarnă, ne putem întări și apoi mai sunt câteva meciuri din sezonul regulat” a declarat Ionuț Buzean pentru Ora de Sibiu.

”Gazonul de pe 8 Mai e un dezavantaj fantastic”

Oficialul clubului pe pe malul Târnavei Mari crede că echipa sa se poate exprima mult mai bine pe gazonul excelent de pe ”Municipal”, decât pe terenul denivelat de pe ”8 Mai” (Gaz Metan 2). Cum se cunoaște, echipa nu are acces pe Stadionul principal din Mediaș, care este administrat de Transgaz.

”Când am jucat pe terenuri bune am avut rezultate pozitive, e clar că e dezavantaj fantastic faptul că jucăm pe ”8 Mai”. Avem jucători de calitate, care își pot expune mult mai bine jocul pe terenuri bune, așa cum este la Sibiu. Diferența în meciul de vineri o poate face omogenitatea, dar și modul cum vor trata jucătorii acest meci” a mai punctat Ionuț Buzean.

O temere reală este faptul că medieșenii au suferit în prima repriză a meciurilor din acest sezon, în care de multe ori au răsturnat situația în partea secundă. ”Îmi este un pic de teamă că am început prost cam toate meciurile din acest sezon, am avut oscilații în evoluții, aici e o problemă, felul cum intrăm în meciuri, valoric am fost superiori de multe ori”

Meciul Inter Sibiu – ACS Mediaș 2022 din etapa a 9-a a Ligii 3 este programat vineri, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal.

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