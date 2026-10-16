Antrenorul lui ACS Mediaș, Cosmin Vâtcă este convins că Inter Sibiu are planuri mari pentru următoarele sezoane, fiind impresionat de oamenii de fotbal care sprijină trupa de pe malul Cibinului.

Inter Sibiu și ACS Mediaș 2022 anunță pentru vineri, 16 octombrie (ora 18.00), pe Municipal, un duel echilibrat, deschis oricărui rezultat. Ambele echipe se bat pentru un loc de play-off în acest sezon, iar rezultatele directe sunt foarte importante, punctele contând și ulterior, în faza superioară a Ligii 3.

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▶ Vezi pagina acestui video: Declarația lui Cosmin Vâtcă despre lotul puternic al lui Inter Sibiu și sprijinul primit

Tehnicianul medieșenilor, Cosmin Vâtcă le cere jucătorilor săi să nu mai facă erori în defensivă, cum s-a întâmplat la multe din jocurile precedente din acest sezon.

”Este un meci foarte important, contra unei echipe foarte bune a seriei, Inter s-a întărit mult în acest sezon, cu jucători de experiență, chiar de primă ligă. Cunoaștem bine adversarul, antrenorul lor, ei la rândul lor ne știu la fel de bine, diferența o va face atitudinea și trebuie să nu greșim ca în alte jocuri. În ultimele etape am jucat tot pe bucăți, acum ne trebuie un joc complet, cu mult mai multe reușite. Meciul acesta ne consolidează mult mai bine locul în clasament” a declarat Cosmin Vâtcă.

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Mediașul a fost până acum ”nașul” Interului, dar raportul de forțe din ultimul sezon pare să se schimbe. ”Ne dorim să câștigăm, până acum Inter nu avea o echipă experimentată la Liga 3, acum este primul lor an în care au jucători cu mult mai multă calitate. Din ce informații avem, se vor reorganiza foarte bine începând cu acest an pentru viitor, am văzut în spatele acestui club care se formează sunt și oameni puternici, cunoscători de fotbal și cred că au planuri foarte mari” a mai afirmat fostul portar al Gazului Metan.

Vâtcă este la a doua experiență pe banca echipei de pe malul Târnavei Mari, după ce a activat în cadrul clubului și în perioada iulie – noiembrie 2024.

”Ne dorim să fim pe primul loc, dar important e să și putem, să avem constanță în victorii, să avem mult mai multă concentrare pe tot parcursul meciurilor, am suferit. Mergem cu încredere la Sibiu, suntem într-un moment foarte bun, acolo e un gazon excelent, asta ne dă speranțe să facem un joc foarte bun, pentru că avem o echipă tehnică” a mai anunțat antrenorul lui ACS Mediaș 2022.

Palmares ca jucător Cosmin Vâtcă:

3 titluri de campion al României

1 Cupă a României

1 Supercupă

2 calificări în Champions League

2 calificări în Europa League

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