„Romeo și Julieta. Rock Story” a ridicat publicul în picioare la Sibiu Opera Festival

O poveste clasică, o energie contemporană și o sală întreagă cucerită de dans. „Romeo și Julieta. Rock Story”, spectacolul prezentat de Teatrul de Balet Sibiu în cadrul Sibiu Opera Festival 2026, a transformat seara de 15 octombrie într-o experiență artistică intensă, care a ținut publicul cu sufletul la gură de la primele momente până la aplauzele finale.

Există spectacole pe care le privești și spectacole în care intri cu totul. „Romeo și Julieta. Rock Story” face parte din cea de-a doua categorie. Timp de peste o oră și jumătate, cu o pauză de 15 minute, spectatorii au fost purtați într-o altă lume, în care iubirea, pasiunea, conflictul și destinul au prins viață prin mișcare, muzică și emoție.

Sala a fost plină, iar atenția publicului a rămas captivată pe tot parcursul reprezentației. Telefoanele au fost uitate, privirile au rămas ațintite asupra scenei, iar fiecare moment a fost urmărit cu interes și emoție. Într-o perioadă în care atenția ne este adesea împărțită între numeroase ecrane și notificări, spectacolul a reușit să ofere ceva tot mai rar: capacitatea de a ține o sală întreagă conectată la aceeași poveste.

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Romeo, într-o interpretare memorabilă

În rolul lui Romeo, Angelo Morgillo a impresionat printr-o interpretare spectaculoasă, reușind să transmită intensitatea personajului și frământările unei iubiri care sfidează lumea din jur. Prezența scenică, expresivitatea și energia sa au contribuit la construirea unui Romeo credibil, vulnerabil și pasional.

Alături de el, ceilalți dansatori au demonstrat un nivel remarcabil de pregătire și expresivitate. Fiecare mișcare, fiecare schimbare de ritm și fiecare interacțiune de pe scenă au contribuit la atmosfera spectacolului. Ansamblul a funcționat cu o precizie impresionantă, iar sincronizarea și fluiditatea mișcărilor au făcut ca momentele dificile să pară surprinzător de ușoare.

Shakespeare, într-o întâlnire neașteptată cu rockul

Sub semnătura coregrafului Marcello Algeri, povestea lui William Shakespeare capătă o nouă dimensiune. „Romeo și Julieta. Rock Story” nu se limitează la o reinterpretare a tragediei celor doi îndrăgostiți, ci o aduce într-un univers minimalist și atemporal, în care conflictele dintre familii, presiunea tradițiilor și dorința de libertate rămân la fel de actuale.

Muzica Queen, alături de compozițiile lui Tolga Kashif și Serghei Prokofiev, oferă spectacolului o identitate aparte. Energia rockului se întâlnește cu intensitatea muzicii clasice și cu forța dansului contemporan, creând un contrast care susține tensiunea dramatică a poveștii.

Fără a avea nevoie de explicații permanente, dansatorii reușesc să transmită prin corp ceea ce personajele nu pot rosti în cuvinte. Dragostea, revolta, teama și disperarea devin vizibile în gesturi, priviri și mișcări, iar tragedia capătă o forță care trece dincolo de epocă și de limbaj.

Eleganță în sală, emoție pe scenă

Seara a avut și o atmosferă aparte dincolo de scenă. Spectatorii au venit îmbrăcați elegant, într-un cadru care a subliniat caracterul special al evenimentului și bucuria de a participa la o experiență culturală deosebită.

Însă adevărata eleganță a serii s-a regăsit în întâlnirea dintre public și artiști. În liniștea atentă din timpul reprezentației, în emoția cu care au fost urmărite momentele dramatice și, mai ales, în reacția de la final.

Când spectacolul s-a încheiat, aplauzele au umplut sala. Publicul s-a ridicat în picioare și a aplaudat minute în șir, într-un gest de apreciere pentru dansatorii care reușiseră să transforme o poveste cunoscută de secole într-o experiență vie și intensă.

„Romeo și Julieta. Rock Story” este genul de reprezentație care demonstrează că baletul și dansul contemporan nu sunt forme de artă rezervate unui public restrâns. Dimpotrivă, atunci când tehnica impecabilă se întâlnește cu o poveste puternică, o coregrafie expresivă și o muzică memorabilă, rezultatul poate captiva pe oricine.

Vineri, 16 octombrie, Filarmonica de Stat Sibiu găzduiește, de la ora 19:00, un concert vocal-simfonic în cadrul Sibiu Opera Festival 2026.

Tot vineri, de la ora 10:00, este programat un concert educativ, destinat publicului tânăr. Detalii aici

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