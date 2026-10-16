Cei doi bărbați reținuți în urma bătăii din zona „Dallas” din Sibiu au scăpat de arest. Autoritățile au luat o măsură preventivă doar în cazul unuia dintre ei.

Un scandal a avut loc, în noaptea de miercuri spre joi, la domiciliul unui bărbat de 45 de ani, situat în zona cunoscută sub numele de „Dallas”. Acesta, împreună cu un tânăr de 20 de ani, au agresat alți doi bărbați de 34 și 38 de ani.

În urma agresiunii, indivizii au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost eliberați. Oamenii legii au dispus o măsură preventivă față de unul dintre ei.

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„Față de bărbatul în vârstă de 45 de ani procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, a precizat Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Detalii despre scandal, AICI.

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