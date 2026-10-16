Semafoarele inteligente din Sibiu rămân oprite: Primăria pregătește modificări după haosul din trafic

Sistemul de semaforizare adaptivă din două sensuri giratorii din Sibiu rămâne oprit, după ce primele ore de funcționare, în 6 octombrie, au fost marcate de aglomerație și nemulțumiri din partea șoferilor. Primăria Sibiu și compania Swarco Traffic România analizează imaginile video și datele din trafic, urmând să propună modificări înainte de repornirea semafoarelor.

Potrivit reprezentanților Primăriei Sibiu, Swarco Traffic România, împreună cu echipa de proiect din cadrul administrației locale, lucrează la analiza imaginilor înregistrate în 6 octombrie, în intervalul în care semafoarele inteligente au fost în funcțiune, în două sensuri giratorii: la intersecția bulevardului Vasile Milea cu Calea Dumbrăvii și în Piața Unirii.

Imaginile sunt comparate cu înregistrări din aceleași intersecții, realizate în trei zile diferite, în același interval orar, când semaforizarea adaptivă nu funcționa. În paralel, sunt analizate și datele colectate de senzorii instalați în teren.

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Vor fi refăcute macajele

Pe baza rezultatelor, compania Swarco Traffic România va reface planurile de marcaj rutier și va adapta diagramele de funcționare a semafoarelor acolo unde analiza va indica necesitatea unor schimbări. De asemenea, vor fi realizate noi simulări de trafic pentru cele două intersecții.

Propunerile vor fi transmise spre avizare Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, procedură urmată, potrivit Primăriei, în fiecare etapă a implementării proiectului.

Data la care semafoarele din cele două sensuri giratorii vor fi repuse în funcțiune va fi anunțată public după finalizarea acestor demersuri.

„Pe baza acestora, implementatorul proiectului – Swarco Traffic România – va reface planurile de marcaj orizontal, va adapta diagramele de funcționare a semafoarelor (acolo unde se impune) și va genera noi simulări de trafic. În final, toate aceste propuneri vor fi supuse avizării Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, așa cum, de altfel, s-a procedat în fiecare etapă de implementare a proiectului”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Sistemul adaptiv funcționează în continuare în alte 16 intersecții

Primăria precizează că oprirea semafoarelor din cele două sensuri giratorii nu afectează restul sistemului de semaforizare adaptivă instalat pe bulevardul Vasile Milea, strada Andrei Șaguna și șoseaua Alba Iulia.

Potrivit administrației locale, din cele 19 intersecții în care este instalat sistemul, semaforizarea funcționează în continuare în 16.

Reprezentanții Primăriei susțin că sistemul își dovedește eficiența în aceste zone, pe baza datelor înregistrate, prin îmbunătățirea fluxului de circulație pe axa prioritară și creșterea siguranței pietonilor. Trecerea de pietoni este semaforizată, iar butoanele de cerere permit activarea fazei de traversare atunci când este necesar.

Semafoarele au fost oprite după primele ore de funcționare

Noile semafoare inteligente au fost puse în funcțiune marți, 6 octombrie, începând cu ora 10:00. La scurt timp, șoferii au semnalat timpi mari de așteptare și coloane de mașini, în special în zona intersecției bulevardului Vasile Milea cu Calea Dumbrăvii.

În urma aglomerației, semafoarele din acest sens giratoriu au fost dezactivate în aceeași zi. Acum, autoritățile și implementatorul proiectului analizează datele pentru a identifica modificările necesare înainte ca sistemul să fie repus în funcțiune.

Deocamdată, Primăria Sibiu nu a anunțat o dată pentru reluarea semaforizării în cele două intersecții. Decizia va fi comunicată după finalizarea analizelor, adaptarea planurilor de funcționare și obținerea avizelor necesare.

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