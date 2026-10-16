Pe scurt: Autoritățile din Franța au cerut arestarea unui bărbat din Șeica Mare, acuzat de tăinuire și implicare într-un grup infracțional. Acesta urmează să fie predat justiției franceze.

Un bărbat de 45 de ani din Șeica Mare a fost identificat și reținut de polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Axente Sever, în urma unui mandat de arestare emis de autoritățile din Franța.

Potrivit IPJ Sibiu, acțiunea a avut loc joi, 15 octombrie 2026, în localitatea Șeica Mare.

Mandatul de arestare a fost emis în aceeași zi, 15 octombrie 2026, în vederea predării către autoritățile franceze. Bărbatul este cercetat pentru tăinuire și constituirea unui grup infracțional organizat, fapte pentru care este investigat de justiția din Franța.

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După ce a fost depistat, bărbatul a fost reținut și dus la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu. Aici va rămâne în custodia poliției până la finalizarea procedurilor de predare către autoritățile franceze.

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