Pe scurt:
Polițiștii din Sibiu au intervenit după ce o femeie a reclamat că fostul concubin a intrat peste ea în casă, deși avea interdicție. Bărbatul este cercetat pentru mai multe infracțiuni.
Un bărbat de 75 de ani din Sibiu a fost reținut de polițiști joi, 15 octombrie 2026, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecție, amenințare și furt calificat.
Potrivit IPJ Sibiu, intervenția a avut loc după ce o femeie de 74 de ani din municipiu a sesizat autoritățile că fostul concubin a pătruns în locuința sa, deși avea interdicție să se apropie de ea.
Polițiștii au stabilit că bărbatul nu a respectat obligația impusă prin ordinul de protecție de a păstra o distanță de 100 de metri față de locuința femeii. Acesta a intrat în imobil, a amenințat-o cu acte de violență și i-a sustras telefonul mobil.
Femeia a cerut ajutorul poliției după ce a constatat că fostul concubin a încălcat interdicția stabilită de instanță. Ordinul de protecție îi impunea bărbatului să nu se apropie la mai puțin de 100 de metri de locuința acesteia.
În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu.
Acesta nu este un caz izolat în Sibiu. În urmă cu 21 de zile, un alt bărbat a fost reținut după ce a ignorat un ordin de protecție, iar în urmă cu 16 zile, polițiștii au intervenit într-o situație similară, când un bărbat și-a amenințat concubina deși avea interdicție să se apropie de ea. Detalii despre aceste cazuri pot fi găsite în articolul A ignorat ordinul de protecție și a fost reținut. Bărbat de 71 de ani dus în arest.
Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă. Polițiștii din Sibiu continuă ancheta pentru a stabili toate împrejurările în care s-au petrecut faptele.
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