Pe scurt: Mitropolitul Miron Romanul a fost comemorat la Sibiu, la 128 de ani de la moarte, prin slujbe și evocări ale activității sale pentru școala și cultura românească.

La Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost oficiată vineri, 16 octombrie 2026, slujba parastasului pentru Mitropolitul Miron Romanul, la împlinirea a 128 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, petrecută la 4/16 octombrie 1898.

Slujba religioasă a fost săvârșită de protosinghelul drd. Calist Magyar, eclesiarhul Catedralei, împreună cu pr. lect. univ. dr. Petru Pantiș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu.

La eveniment au participat credincioși sibieni și alți slujitori ai Catedralei, care s-au rugat pentru sufletul celui care a păstrat moștenirea șaguniană timp de aproape un sfert de veac, între 1874 și 1898.

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Potrivit Mitropoliei Ardealului, momentul comemorativ a fost o reîntâlnire cu personalitatea arhierească a lui Miron Romanul, care a condus Biserica Ortodoxă în perioada dificilă a regimului dualist austro-ungar, când legislația maghiară a încercat să limiteze învățământul în limba română.

Protosinghelul Calist Magyar a subliniat că Mitropolitul Miron Romanul a aplicat principiile Sfântului Andrei Șaguna privind conducerea Bisericii, implicând mirenii în structurile decizionale la toate nivelurile, model care se păstrează și astăzi.

„Am săvârșit rânduiala parastasului cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, dorind să ne amintim de înaintașii noștri, așa cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, să vedem cum și-au încheiat viața și să le urmăm credința”, a spus protos. drd. Calist Magyar.

El a adăugat că fiecare dintre mitropoliții pomeniți la Sfânta Liturghie sunt evocați în zilele trecerii lor la Domnul, atât la Catedrala Mitropolitană, cât și în întreaga eparhie.

După slujba parastasului, clericii și credincioșii au mers la mormântul Mitropolitului Miron Romanul din cimitirul Bisericii „Buna Vestire” (de pe Groapă) din Sibiu, unde a fost oficiată o slujbă de pomenire.

Mormântul său rămâne un loc de reculegere pentru cei care îi cinstesc memoria și contribuția la viața bisericească și culturală a Transilvaniei.

Viața și activitatea Mitropolitului Miron Romanul

Mitropolitul Miron Romanul s-a născut la 23 august 1828, în satul Mizieș din Bihor, primind la botez numele de Moise. Provenind dintr-o familie de țărani credincioși, a urmat Gimnaziul din Beiuș și apoi studii filosofice și juridice la Oradea, înainte de a intra la Institutul Teologic din Arad. În 1849, a intrat în monahism la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, primind numele de Miron, iar în 1853 a fost hirotonit preot.

Miron Romanul a fost profesor la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, unde a predat Teologia Dogmatică, Teologia Morală, Patrologia și Dreptul Canonic, lăsând în manuscris primele sinteze de Dogmatică și Morală ortodoxă în limba română.

În 1869, a participat la fondarea Partidului Național al Românilor din Transilvania, militând pentru drepturile românilor. A fost vicar episcopesc la Oradea, apoi Episcop al Aradului, iar din 1874 a devenit Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Românilor Ortodocși din Transilvania și Ungaria.

Rezistență în fața politicilor de maghiarizare și sprijin pentru educație

Păstorirea sa a coincis cu o perioadă de presiuni legislative din partea autorităților maghiare, care au încercat să impună limba maghiară în școlile confesionale românești. Mitropolitul Miron Romanul a susținut apărarea limbii și identității românești, intervenind în parlamentul ungar și salvând de la închidere sute de școli confesionale.

A îndemnat la modernizarea școlilor și la pregătirea dascălilor, pentru a nu oferi autorităților pretexte de desființare a acestora.

În plan cultural, a sprijinit Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu, a trimis tineri la studii în străinătate și a administrat fondurile Fundației „Gojdu”, acordând burse tinerilor români ortodocși. Sub păstorirea sa, publicația „Telegraful Român” a rămas un bastion al culturii naționale, iar colecta pentru construirea Catedralei Mitropolitane a continuat, pregătind terenul pentru edificiul ridicat ulterior de Mitropolitul Ioan Mețianu.

Ultimii ani ai vieții i-au fost umbriți de suferințe și de procesul Memorandiștilor din 1894, dar a rămas la datorie până la sfârșit. La moartea sa, la 16 octombrie 1898, a lăsat întreaga avere unor fonduri bisericești școlare și filantropice.

La 128 de ani de la trecerea sa în veșnicie, Mitropolitul Miron Romanul este evocat ca un ierarh al datoriei, al discreției și al jertfelniciei, care a pus temelia școlii și a altarului românesc în Transilvania. Rugăciunile și pomenirea sa la Sibiu rămân mărturie a recunoștinței Bisericii Ortodoxe pentru părinții care au vegheat în momentele grele ale istoriei.

FOTO Costin Chesnoiu

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