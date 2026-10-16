Pe scurt: Polițiștii au oprit un șofer băut pe Aleea Șteaza din Sibiu, cu o alcoolemie de 0,69 mg/l. Cercetările continuă pentru stabilirea măsurilor legale.

Un șofer de 53 de ani din Sibiu a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe strada Aleea Șteaza, potrivit IPJ Sibiu.

Incidentul a avut loc joi, 15 octombrie 2026, în jurul orei 19:00, când polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus de bărbatul din municipiu.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere rezultatul, polițiștii au decis să îl conducă pe șofer la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a concentrației de alcool în sânge.

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Acesta nu este un caz izolat în județul Sibiu. În urmă cu aproximativ o lună, polițiștii au depistat un alt conducător auto cu o alcoolemie de 1,09 mg/l pe DN1, care a fost reținut pentru fapta sa. Detalii despre acest caz pot fi găsite în articolul Beat la volan pe DN1 în județul Sibiu: a fost reținut de poliție pentru o alcoolemie de 1,09.

Polițiștii rutieri reamintesc că prezența la volan sub influența alcoolului pune în pericol atât viața conducătorului auto, cât și a celorlalți participanți la trafic.

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