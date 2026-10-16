Pe scurt: Specialiștii sibieni aduc în prim-plan cercetări despre rezistența la antibiotice, complicațiile gripei și cazuri complexe de endocardită, la un eveniment major al medicinei românești.

Clinica de Boli Infecțioase Sibiu este prezentă la cea de-a XVII-a ediție a Congresului Național de Boli Infecțioase, care are loc la București în perioada 15–17 octombrie 2026.

Evenimentul reunește specialiști din întreaga țară și abordează teme de actualitate precum rezistența la antibiotice, conceptul One Health, infecțiile la vârstnici, endocardita infecțioasă, complicațiile postinfecțioase mediate imunologic, hepatitele virale cronice, infecția HIV, infecțiile în sarcină, integrarea inteligenței artificiale în practica medicală, managementul pacientului oncologic, prevenția bolilor infecțioase și medicina călătoriei, potrivit Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

Echipa sibiană contribuie la congres cu o lucrare prezentată oral și două postere științifice, reflectând preocupările actuale pentru diagnosticul, tratamentul și prevenirea infecțiilor.

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Prima lucrare, prezentată oral de dr. Victoria Bîrluțiu, se intitulează „Studiul longitudinal observațional privind epidemiologia și susceptibilitatea Staphylococcus aureus izolat din hemoculturi în perioada 2024–2025”. Studiul analizează caracterizarea epidemiologică și evaluarea susceptibilității la antibiotice a acestui agent patogen, cu rol major în infecțiile severe.

Analiza izolatelor din hemoculturi ajută la înțelegerea dinamicii locale a rezistenței antimicrobiene și subliniază importanța supravegherii microbiologice pentru deciziile terapeutice.

Al doilea material, prezentat sub formă de poster de dr. Andreea Ghibu, poartă titlul „Gripa complicată: profilul suprainfecțiilor respiratorii în sezonul 2025–2026, din experiența Centrului Sibiu”. Lucrarea evidențiază provocările sezonului gripal, în special suprainfecțiile respiratorii și impactul lor asupra evoluției clinice.

Experiența Centrului Sibiu oferă date relevante pentru înțelegerea complicațiilor gripei și pentru adaptarea abordărilor diagnostice și terapeutice.

Un alt articol recent despre cercetarea medicală sibiană poate fi citit aici: Medici din Sibiu, cercetare despre o infecție rară care poate favoriza abcese cerebrale.

Al treilea poster, elaborat de dr. Claudia Lupu, se intitulează „Endocardita cu Staphylococcus aureus pe valvă aortică bicuspidă: determinări septice multifocale ca mod de prezentare”. Lucrarea subliniază complexitatea endocarditei infecțioase, importanța recunoașterii manifestărilor sistemice și a determinărilor septice multifocale.

Asocierea cu valva aortică bicuspidă evidențiază necesitatea unei evaluări clinice atente, a diagnosticului prompt și a unei abordări multidisciplinare pentru gestionarea infecțiilor cu potențial sever.

Reprezentanții Clinicii de Boli Infecțioase Sibiu transmit că participarea la acest congres național nu este doar o ocazie de prezentare a rezultatelor și de schimb de experiență, ci și o oportunitate de dialog, învățare și consolidare a colaborărilor profesionale.

Într-un domeniu în care agenții patogeni evoluează, rezistența la antimicrobiene crește, iar cazurile clinice pot fi imprevizibile, progresul se bazează pe cercetare medicală riguroasă, vigilență și implicare continuă.

Clinica de Boli Infecțioase Sibiu își reafirmă angajamentul pentru excelență profesională, cercetare și grija pentru pacienți, subliniind că, dincolo de orice congres sau realizare științifică, miza rămâne sănătatea și speranța pacienților.

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