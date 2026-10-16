Pe scurt:
Polițiștii au descoperit că autoturismul nu era înmatriculat sau înregistrat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal.
Un tânăr de 24 de ani din județul Alba a fost prins de polițiștii rutieri conducând un autoturism neînmatriculat pe DN 1, în localitatea Miercurea Sibiului.
Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc joi, 15 octombrie 2026, în jurul orei 17:00, când polițiștii au oprit autoturismul pentru control de rutină.
În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul nu era înmatriculat sau înregistrat în circulație, fapt ce constituie infracțiune conform legislației rutiere în vigoare.
Poliția Orașului Miercurea Sibiului a deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.
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