Un tânăr de 26 de ani din Axente Sever, județul Sibiu, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj, fiind cercetat pentru furt calificat.

Acesta este bănuit că ar fi furat un cal dintr-o gospodărie din localitatea Cenade, județul Alba.

Furtul ar fi avut loc în 10 septembrie 2026. Potrivit cercetărilor, tânărul ar fi intrat într-o anexă gospodărească a unui imobil din Cenade și ar fi sustras o cabalină în valoare de aproximativ 7.500 de lei.

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În cadrul anchetei, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Blaj au efectuat, în 16 octombrie, o percheziție la o adresă din Axente Sever.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Sibiu. În urma percheziției, polițiștii au găsit calul care ar fi fost furat din gospodăria din Cenade.

Pe baza probelor administrate, bărbatul de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

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▶ Vezi pagina acestui video: Tânăr din Axente Sever, reținut după ce a furat un cal din județul Alba — VIDEO

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