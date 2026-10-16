Pe scurt: Brânzeturi, lactate, miere și rețete tradiționale îi așteaptă pe vizitatori la Piața Produselor Montane din Sibiu, cu demonstrații culinare și deschiderea oficială pe 24 octombrie.

Bastionul Soldisch din Sibiu va găzdui, în 24 și 25 octombrie 2026, cea de-a doua ediție a Pieței Produselor Montane, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Evenimentul reunește 24 de producători din 11 județe ale țării, care vor aduce la Sibiu 204 produse certificate „produs montan”.

Vizitatorii vor putea cumpăra direct de la producători o gamă variată de brânzeturi și lactate, preparate din carne, miere, dulcețuri, siropuri și produse de panificație. Programul târgului este între orele 10:00 și 18:00, iar deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, la ora 11:00.

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Pe lângă standurile cu produse, evenimentul include demonstrații culinare cu rețete tradiționale din Sibiu, Bistrița-Năsăud și Harghita. Organizatorii subliniază că fiecare produs cumpărat direct de la producător înseamnă sprijin pentru munca unei familii, pentru afacerile locale și pentru comunitățile montane.

Consiliul Județean Sibiu este partener al evenimentului, alături de Agenția Națională a Zonei Montane, Complexul Național Muzeal ASTRA, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Evenimentul continuă seria acțiunilor dedicate promovării tradițiilor și produselor montane, după cum a fost și Ziua Muntelui, sărbătorită în Sibiu în luna septembrie.

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