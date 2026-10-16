Șoferii care circulă pe DN7, între Călimănești și Râu Vadului, vor avea parte de trafic fără restricțiile impuse de lucrările de protecție a versanților în perioada 16, 20 octombrie 2026.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a anunțat că intervențiile vor fi suspendate temporar.

Pe durata acestei perioade, restricțiile de circulație instituite pentru desfășurarea lucrărilor vor fi ridicate, astfel că traficul se va desfășura fără opririle și limitările aferente șantierului.

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Lucrările de protecție a versanților vor fi reluate ulterior, conform programului stabilit de administratorul drumului.

Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să circule cu prudență pe întregul traseu.

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