Pe scurt: Un licean din Sibiu reușește să fie campion la taekwon-do și premiant la școală, inspirat de o apariție la „Românii au talent”. Povestea lui Ricky impresionează prin ambiție și echilibru.

Ricardo Daniel Toncean, cunoscut de prieteni drept Ricky, este elev la Liceul Teologic Betania din Sibiu și a reușit să devină campion european, balcanic și național la taekwon-do, potrivit unui comunicat transmis de Puma Club.

La doar 15 ani, Ricky dovedește că rezultatele de excepție în sport pot merge mână în mână cu performanța școlară.

Drumul său spre tatami a început la vârsta de aproape cinci ani, când a urmărit la televizor o demonstrație a sportivilor de la Clubul Puma în cadrul emisiunii „Românii au talent”.

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„Le-am spus părinților că îmi doresc să fac acest sport, chiar dacă pentru o perioadă am fost la înot și fotbal”, își amintește Ricky. De atunci, a urmat antrenamentele sub îndrumarea lui Alin Lăzurca, antrenor și președinte al clubului.

Ricky este elev la Liceul Teologic „Betania”, unde a fost admis cu a doua cea mai mare medie. A absolvit Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” cu media generală 9,94 în clasele V–VIII.

„Am luat locul I în fiecare an al ciclului gimnazial. Nu am neglijat niciodată școala”, spune tânărul sportiv.

Provenind dintr-o familie de credincioși baptiști, Ricky vorbește deschis despre credința sa:

„La fel ca ortodocșii, credem în Dumnezeu și Iisus, doar că nu avem icoane în biserici și, poate, studiem mai mult Biblia.” La începutul școlii, apartenența religioasă i-a adus și unele momente dificile. „Îmi spuneau: «Tu ești pocăit, nu ai voie să te joci cu noi». Apoi au devenit curioși, mă întrebau cum este la noi în biserică. Unii chiar au venit să vadă.”

Ambiția și perseverența l-au ajutat să devină multiplu campion național, campion balcanic și să câștige, la echipe, medalii de argint și de aur la un campionat mondial. În martie 2025, Ricky a suferit o fractură la mâna stângă, dar accidentarea nu l-a îndepărtat de sport.

„Nu am abandonat, ci am devenit mai grijuliu. Exact la un an după accident am intrat în lotul național de taekwon-do al României.” a mai adăugat tânărul campion

Pe lângă sport și școală, Ricky își face timp și pentru muzică

Pe lângă sport și școală, Ricky își face timp și pentru muzică. Cântă la cajon, un instrument de percuție pe care îl folosește atât la școală, cât și la biserică, unde se ocupă și de sonorizare.

„Avem și la școală așa ceva, îmi place să cânt în pauze. Îl folosesc și la biserică.” a mai adăugat Ricky

Pasiunea pentru taekwon-do i-a transmis-o și surorii sale, în vârstă de opt ani, care urmează să i se alăture la club. „Va veni și ea cu mine la antrenamente, este un sport care aduce disciplină și coordonare. Când sunt pe tatami, mă simt liber.”

În privința viitorului, Ricky are două modele chiar în familie: mama, medic de familie, și tatăl, specialist în IT.

„Posibil să urmez Medicina, la fel ca mama mea, sau să merg spre domeniul IT, precum tatăl meu. Mai am timp să decid.”

Ricky subliniază că, dincolo de medalii și note, sportul îi oferă ceva ce nu încape într-un palmares: sentimentul de libertate. Povestea sa se alătură altor exemple de tineri sibieni care excelează în taekwon-do și arată că disciplina și pasiunea pot merge împreună cu performanța școlară.

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