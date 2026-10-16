 Urban Beats aduce muzica în centrul istoric al Sibiului: primul eveniment, în 17 octombrie, pe Strada Turnului 

Spațiile emblematice ale centrului istoric al Sibiului se transformă în această toamnă în scene urbane dedicate muzicii electronice, artei contemporane și interacțiunii culturale. Sub conceptul Urban Beats, Sibiu Music Fest | Best DJ Awards Edition 2026 propune o serie de reprezentații artistice și DJ set-uri live, organizate în spații publice din oraș.
Prima activare Urban Beats va avea loc sâmbătă, 17 octombrie 2026, pe Strada Turnului, în intervalul orar 15:00–19:00.
Conceptul Urban Beats propune o perspectivă diferită asupra modului în care muzica poate fi integrată în viața orașului. Prin intermediul unor sesiuni live de DJ, organizate în spații publice, proiectul își propune să aducă muzica mai aproape de oameni și să creeze experiențe accesibile publicului, într-un cadru urban familiar.
Strada Turnului deschide seria acestor evenimente, oferind un decor reprezentativ pentru întâlnirea dintre arhitectura istorică a Sibiului și energia muzicii contemporane.
Cinci locații, cinci experiențe muzicale
Urban Beats va continua în alte patru locații din centrul istoric al Sibiului:
● 17 octombrie – Strada Turnului
● 18 octombrie – Podul Minciunilor
● 27 octombrie – Piața Mică
● 30 octombrie – Piața Huet
● 31 octombrie – Strada Cetății
Toate activările sunt programate în intervalul 15:00–19:00, fiecare locație devenind, pentru câteva ore, un spațiu dedicat muzicii și interacțiunii cu publicul.
Urban Beats face parte din ediția 2026 a Sibiu Music Fest, desfășurată sub conceptul Best DJ Awards Edition, care aduce în prim-plan cultura DJ, muzica electronică și experiențele dedicate comunității muzicale.
Prin această serie de activări, organizatorii își propun să valorifice spațiile reprezentative ale orașului și să ofere publicului noi modalități de a experimenta muzica în afara cadrului tradițional al unui eveniment.
Urban Beats – Strada Turnului
Data: 17 octombrie 2026 Ora: 15:00–19:00 Locația: Strada Turnului, Sibiu
Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.
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