A reparat ceasuri 40 de ani, iar acum face plăcinte bune de te lingi pe degete: bunica Paraschiva adună sibieni și turiști la aceeași masă / video foto

A reparat ceasuri o viață întreagă, iar acum pregătește plăcinte care îi încântă pe turiștii ajunși la Sibiu. Paraschiva Ghibuș, cunoscută drept bunica Paraschiva, are 78 de ani și a transformat o mică plăcintărie într-un loc în care oamenii vin pentru gustul preparatelor, dar descoperă și căldura cu care sunt primiți. În încăperea modestă, plină de icoane, localnicii și turiștii străini se așază la aceeași masă, își povestesc viețile și leagă prietenii.

O turistă din Israel a fost atât de impresionată, încât a vrut să le trimită fotografii prietenilor plecați din România, iar o studentă italiancă a mărturisit că s-a simțit ca în casa bunicilor. Între timp, nepoțica femeii învață deja să pregătească plăcinte și visează să ducă mai departe tradiția.

A reparat ceasuri timp de 40 de ani. Acum pregătește plăcinte pentru turiști

Într-o mică plăcintărie din Sibiu, bunica Paraschiva întinde aluatul cu mișcări lente și sigure. În jurul ei, clienții așteaptă răbdători ca plăcintele să se coacă. Unii privesc curioși cum sunt pregătite, alții stau deja la povești, în încăperea alăturată.

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Paraschiva Ghibuș are 78 de ani și a fost ceasornicăreasă timp de patru decenii. Ani la rând a lucrat cu mecanisme delicate, unde fiecare mișcare trebuia făcută cu precizie. Astăzi, aceeași îndemânare o ajută să pregătească plăcintele pentru cei care îi trec pragul.

Femeia spune că a învățat să frământe aluatul de la mama sa, în copilărie. Rețeta plăcintelor pe care le pregătește acum este inspirată din Banat.

„Paraschivo, 40 de ani ai reparat timpul la oameni, să le arăți cum le arată vremea. […] Mi-a dat misiunea de plăcinte. Am învățat să frământ de la mama mea, că eu sunt copilă de la țară”, povestește bunica Paraschiva.

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▶ Vezi pagina acestui video: A reparat ceasuri 40 de ani, iar acum face plăcinte bune de te lingi pe degete: bunica Paraschiva adună sibieni și turiști la aceeași masă — VIDEO

Plăcintele sunt coapte în două tigăi, cu ulei pe o parte și fără ulei pe cealaltă. Femeia le pregătește pe rând, cu răbdare, iar cei care așteaptă o urmăresc cum întoarce aluatul până când este gata de servit.

O plăcintărie plină de icoane, unde necunoscuții ajung să stea la aceeași masă

Locul în care lucrează bunica Paraschiva este mic și modest. Pereții sunt plini de icoane, iar în încăperea destinată clienților se află un singur colțar. Nu sunt mese separate pentru fiecare familie sau grup de turiști. Cine intră se așază alături de ceilalți.

Unii cumpără plăcintele direct de la geamul care dă spre stradă și pleacă mai departe. Alții aleg să rămână și să le mănânce pe loc.

Bunica Paraschiva îi primește cu aceeași căldură. Îi întreabă de unde vin, le ascultă poveștile și află câte ceva despre viețile lor. În timp ce plăcintele se coc, oamenii încep să vorbească între ei. Iar atmosfera le amintește unora de vizitele din copilărie la bunici.

Credința ocupă un loc important în viața femeii. Paraschiva este convinsă că Dumnezeu i-a dat puterea să muncească și la această vârstă, iar icoanele din plăcintărie sunt o mărturie a legăturii sale cu credința.

O clientă mărturisește că s-a emoționat chiar din momentul în care a deschis ușa și a văzut-o pe bunică.

„Când am deschis ușa și am văzut-o pe doamna, mi s-a înmuiat sufletul. Are o privire și o energie atât de caldă, instant m-a dus cu gândul la bunicile mele”, povestește femeia.

„De jumătate de oră de când sunt aici chiar am legat prietenii noi”

Pentru cei care aleg să mănânce în plăcintărie, vizita înseamnă și ocazia de a cunoaște oameni. Turiștii și localnicii împart același spațiu, discută despre preparatele comandate și ajung să schimbe povești.

Un client, încântat de plăcintele gustate, spune că a descoperit și ceva la care nu se aștepta: oameni cu care s-a împrietenit în timpul petrecut acolo.

„Prima dată am încercat cu brânză, cu telemea și cu usturoi, m-a înmuiat, și a doua este cu ceapă și cu varză, este absolut fenomenală. De jumătate de oră de când sunt aici chiar am legat prietenii noi”, spune acesta.

În mica încăpere, conversațiile continuă și după ce farfuriile s-au golit. Oamenii îi cer bunicii fotografii, o întreabă despre rețete și pleacă impresionați de felul în care au fost primiți.

Turiștii, cei mai impresionați de plăcinte

Printre cei care au trecut pragul plăcintăriei se numără și o turistă din Israel, aflată pentru prima dată în România. Femeia a fost impresionată de bunica Paraschiva și de atmosfera locului, iar gândul i-a zburat la prietenii săi născuți în România, care trăiesc acum în Israel și cărora le este dor de mâncarea românească.

A hotărât să le povestească despre întâlnirea cu bunica și să le trimită fotografii cu ea.

„Sunt din Israel. Este prima mea vizită în România și îmi place foarte mult. Am și prieteni care s-au născut aici și au plecat în Israel. Le este dor de mâncarea românească, așa că o să le scriu și o să le trimit poze cu această doamnă atât de autentică și frumoasă. Se vor bucura foarte mult”, spune turista.

O altă vizitatoare, studentă din Italia venită la Sibiu prin programul Erasmus, a gustat pentru prima dată o astfel de plăcintă. Dar experiența a impresionat-o și prin atmosfera din jur.

„Sunt studentă italiancă în programul Erasmus, iar aceasta este prima mea impresie, pentru că nu am mai gustat plăcintă până acum. Este prima dată când încerc și îmi place foarte mult atmosfera. Parcă sunt în casa bunicilor mei. Am gustat… E caldă? E atât de bună!”, povestește tânăra.

„Răsfățata”, printre specialitățile bunicii

Cei care ajung la bunica Paraschiva pot alege dintre mai multe sortimente de plăcinte. Sunt preparate cu brânză, cartofi, ceapă, varză, mere, dar și cu urdă și mărar. Clienții pot descoperi atât umpluturi sărate, cât și dulci, iar unele ingrediente sunt combinate după preferințe.

Printre preparatele care atrag atenția se numără și „Plăcinta Răsfățata”, un sortiment căruia bunica i-a dat chiar ea numele. În interior are cartofi, iar deasupra primește smântână cu usturoi și alte ingrediente.

În timp ce o pregătește, Paraschiva explică de unde vine denumirea.

„Prima dată punem smântână, acesta e procedeul de răsfăț. Am definit-o «Plăcinta Răsfățata». Aici am smântână cu usturoi”, spune femeia.

Iar explicația pentru numele ales este cât se poate de simplă.

„Pentru că primește de toate. Înăuntru are cartofi, dar am botezat-o și eu, am pus ceva acolo”, adaugă bunica.

Aluatul este împăturit ca o steluță, cu precizia unui ceasornicar

Fiecare plăcintă trece prin mâinile bunicii Paraschiva. Femeia întinde aluatul, pune umplutura și începe să adune marginile spre mijloc, până când formează o steluță.

Aluatul este împăturit în șapte, iar mișcările îi ies aproape fără să se mai gândească. După atâția ani de muncă, bunica știe câtă umplutură trebuie să pună și nu mai are nevoie să cântărească fiecare ingredient.

Fosta ceasornicăreasă spune că precizia a rămas parte din felul ei de a lucra.

„Luăm cartofi, ele au niște gramaje, dar eu am format mâna, ca ceasornicar sunt cu precizie. Astea aici, cartofii, în aluat și uite așa încep să fac ca o steluță. Adun marginile aluatului la mijloc și ies tot câte șapte. Așa se nimerește”, explică bunica Paraschiva.

După ce aluatul este împăturit, plăcinta ajunge în tigaie. Se coace cu răbdare, iar bunica trece apoi la următoarea comandă.

Plăcintele costă între 10 și 12 lei

Plăcintele pregătite de bunica Paraschiva costă între 10 și 12 lei, în funcție de sortiment. Cei grăbiți le cumpără direct de la geam, iar cei care au timp intră în încăperea mică, unde găsesc un loc lângă ceilalți clienți.

Aici, turiștii străini și localnicii ajung să stea împreună, să povestească și să se cunoască, în timp ce bunica își vede mai departe de plăcinte.

La 78 de ani, Paraschiva continuă să frământe aluatul cu mâinile care odinioară reparau ceasuri. Iar între două plăcinte coapte, găsește timp să asculte câte o poveste, să schimbe o vorbă și să-i primească pe oameni așa cum își amintesc mulți că erau primiți, cândva, în casa bunicilor.

Plăcintăria bunicii Paraschiva se află pe strada Avram Iancu din Sibiu, chiar vizavi de Biserica Ursulinelor, la câțiva pași de centrul istoric al orașului.

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