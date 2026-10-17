Pe scurt: USR refuză să voteze noul guvern PSD și îl consideră pe Luca Niculescu responsabil pentru revenirea partidului la putere. Echert promite opoziție fermă.

Adrian Echert a anunțat vineri, 16 octombrie 2026, că USR nu va vota Guvernul PSD – Luca Niculescu. Potrivit unei postări pe Facebook, decizia a fost luată în unanimitate de colegii săi din partid.

„Este un guvern al trădării față de românii care au acceptat sacrificii și și-au pus speranța în reforme. Oamenilor li s-a cerut să strângă cureaua. Acum, PSD vrea să se întoarcă la ministere și să salveze privilegiile celor care i-au adus aici”, a transmis Echert.

El a subliniat că, deși are respect pentru Luca Niculescu, acceptarea funcției de premier îl face responsabil pentru revenirea PSD la putere. „Prestigiul personal nu spală trecutul și practicile celor pe care îi aduce la guvernare”, a adăugat Echert.

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USR anunță că va trece în opoziție și va monitoriza atent activitatea noului guvern. „Nu vom arunca la gunoi munca miniștrilor USR și încrederea celor care ne-au votat pentru câteva funcții. Mergem în opoziție și vom cere socoteală pentru fiecare ban, fiecare numire și fiecare reformă îngropată”, a precizat Echert.

El a mai spus că PSD își poate negocia întoarcerea la putere, dar nu va avea complicitatea USR. „Complicitatea noastră nu o va avea”, a încheiat Echert.

Informațiile au fost publicate de Adrian Echert pe Facebook.

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