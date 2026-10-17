AFT Sibiu scoate la concurs 3 posturi de soldat profesionist: cine poate aplica

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu scoate la concurs trei posturi vacante de soldat profesionist. Candidații dornici de o carieră în Armată trebuie să aibă cetățenie română, minim 18 ani și cel puțin 10 clase.

Posturile scoase la concurs sunt:

două locuri în arma Intendență, specialitatea militară Mânuitor materiale;

un loc în arma Artilerie și Rachete, specialitatea militară Armurier.

Documentele necesare pentru înscriere se vor depune în perioada 19 octombrie –

13 noiembrie 2026, în intervalul orar 08.00 – 15.00, la sediul Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, str. Revoluţiei, nr. 3-5.

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Condițiile minime de recrutare sunt: cetățenie română și domiciliu stabil în România; vârsta de 18 ani împliniți, la data începerii programului de instruire, și cel mult 45 de ani la data finalizării acestuia; absolvirea cel puțin a primilor doi ani de studii din învățământul secundar superior.

Documente necesare pentru înscriere:

actul de identitate;

cazierul judiciar;

actul de studii;

livretul militar (dacă este cazul);

actul de proprietate a locuinței de domiciliu;

adeverință eliberată de medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că, la momentul examinării, candidatul este „clinic sănătos și nu se află în evidențe sau sub observație cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase” și care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susținerea probelor sportive, evaluării psihologice și examinării medicale la intrarea în sistemul militar”.

Detalii suplimentare se pot obține la sediul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, str. Revoluției nr.3-5, persoane de contact: lt.col. Dorina Dobra-Olteanu sau sg.maj. Nicolae Vulpe, precum și la numărul de telefon 0269/432990, interior 1136 sau 1145, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00 – 15.00.

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