Gigantul american Anthropic a încheiat un acord pentru achiziția Opaque Systems, un startup inovator din domeniul tehnologiei co-fondat de Raluca Ada Popa, o cercetătoare originară din Sibiu, alături de profesorul și antreprenorul româno-american Ion Stoica.

Conform informațiilor publicate de startupcafe.ro, detaliile financiare ale tranzacției nu au fost făcute publice. Opaque Systems a luat naștere în urmă cu un deceniu ca un proiect de cercetare în cadrul RISELab de la UC Berkeley. Obiectivul inițial a fost unul considerat de mulți ca fiind imposibil: crearea unei tehnologii care să permită organizațiilor să folosească date sensibile, păstrându-le private chiar și în timpul procesării.

Startup-ul a reușit să transforme această cercetare în tehnologie viabilă, ajutând la definirea noii categorii de „inteligență artificială confidențială”. Astfel, companiile au putut rula sarcini de lucru AI pe date extrem de sensibile, beneficiind de protecții impuse la nivel de hardware. Ulterior, compania și-a extins focusul către „verificarea inteligenței artificiale”, dezvoltând sisteme ce permit organizațiilor să auditeze și să verifice independent modul în care se comportă agenții și sistemele AI.

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Parcurs de excepție de la Sibiu la conducerea securității Gemini

Raluca Ada Popa, originară din Sibiu, este un nume de referință în tehnologia globală. Parcursul ei academic a inclus prestigioasa universitate MIT, unde a obținut două diplome de licență (în informatică și matematică), un master și un doctorat. Din 2015, ea activează ca profesor asociat de informatică la Colegiul de Inginerie din cadrul UC Berkeley, cercetarea ei concentrându-se pe criptografia aplicată, cu aplicații critice în domeniile medical și bancar.

Ea a fondat Opaque Systems în ianuarie 2021 și a ocupat funcția de președintă a companiei până în decembrie 2024. Expertiza sa i-a adus premiul ACM Grace Murray Hopper în 2019 pentru contribuțiile la proiectarea sistemelor distribuite securizate, iar în prezent ocupă importanta funcție de Head of Gemini Security în cadrul Google DeepMind.

Miliardarul Ion Stoica, partener în inovație

Alături de cercetătoarea din Sibiu se află inginerul de origine română Ion Stoica (61 de ani), un antreprenor în serie cu un istoric formidabil. Deși stabilit în SUA de decenii, Stoica este inclus în topul Forbes al celor mai bogați oameni ca miliardar din România, cu o avere estimată în 2026 la 7 miliarde de dolari.

Sursa: startupcafe.ro

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