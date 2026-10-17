Un scandal de zile mari a avut loc, la finalul săptămânii trecute, pe o stradă din municipiul Sibiu. Un bărbat a fost bătut cu violență de mai mulți țineri.
Agresiunea a avut loc în noaptea de 9 spre 10 octombrie pe Șoseaua Alba Iulia din Sibiu. Potrivit unui cititor Ora de Sibiu care a trimis un clip video pe adresa redacției, în altercație au fost implicate cel puțin 8 persoane. Doi bărbați au fost puși la pământ și loviți. „Vineri seara, pe Șoseaua Alba Iulia, în zona Aria. Vreo 8-10 persoane venite de la Mediaș au lăsat doi oameni pe asfalt. Au dat și cu spray lacrimogen”, a transmis cititorul.
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În urma celor întâmplate, la fața locului a intervenit și un echipaj de poliție. „În jurul orei 03:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au fost sesizați cu privire la un conflict în care au fost implicate mai multe persoane, pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu”, a precizat Ana Mureșan, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
Potrivit oamenilor legii, din primele verificări a reieșit că un bărbat în vârstă de 30 de ani ar fi fost agresat fizic de un grup de bărbați, în urma unui conflict spontan. Acesta nu a dorit să depună plângere cu privire la cele întâmplate.
Cercetările sunt continuate pentru identificarea persoanelor implicate și stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.
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