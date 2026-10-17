Cărți de 60 de lei și clienți tot mai în vârstă: cum se vând cărțile în Sibiu, ne spun librarii de la Humanitas, Cărturești, Erasmus și Schiller

La fiecare două luni, un pensionar german care locuiește de ani buni în Cisnădie intră în librăria Erasmus din Piața Mare și pleacă acasă cu 10–20 de cărți. Le citește pe o bancă, apoi le aduce înapoi, ca librăria să le vândă mai departe la anticariat.

„După ce le citește, nu se vede că le-a citit cineva. Arată ca noi”, povestește Jens Kielhorn de la Erasmus, care lucrează în domeniu de 20 de ani.

Câți sibieni mai citesc ca el? Cifrele oficiale arată o scădere puternică a numărului de cititori din bibliotecile județului față de începutul anilor 2010.

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Am căutat răspunsuri la câteva întrebări simple: cât și ce se citește azi în oraș, cât costă o carte, cine o cumpără și ce îi ține pe oameni departe de ea. Am vorbit cu librari de la Erasmus, Humanitas, Schiller și Cărturești și cu cititori, apoi am pus poveștile lor lângă datele oficiale.

Numărul cititorilor activi din bibliotecile județului a scăzut de la 106.675 în 2014 la 45.968 în 2025, potrivit datelor INS analizate de Ora de Sibiu. Doar în ultimul an, scăderea a fost de aproximativ 9,5%.

Date INS analizate de Ora de Sibiu (iulie 2026) · anii disponibili între 2011 și 2025.

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România, ultima din UE la lectură

Sibiul nu face notă discordantă față de restul țării. Potrivit datelor Eurostat citate de Edupedu, România e pe ultimul loc în Uniunea Europeană la lectură: în 2022 doar 29,5% dintre românii de peste 16 ani au citit cel puțin o carte într-un an, față de media europeană de 52,8%. Doar 3,1% dintre români citesc zece cărți sau mai multe pe an.

Există și semnale pozitive. Biblioteca Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a înregistrat în 2025, potrivit raportului său de activitate, o creștere de 58,3% a numărului de intrări în spațiile sale: 44.808, față de 28.300 în anul precedent.

Librăria Erasmus

„Să supraviețuiască”: cum se adaptează librăriile din Sibiu

La Erasmus, cel mai bun an a fost 2007, când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană. De atunci, librăria a trecut prin criza din 2008, prin pandemie și prin războiul din Ucraina, care a speriat turiștii.

„Din 2020 a scăzut cam cu o treime. Am fost nevoiți să închidem și n-a venit nimeni”, spune librarul. Vânzările și-au revenit doar parțial: „Încă nu am ajuns la nivelul din 2019. Lumea are resurse limitate și se gândește la alte lucruri mai importante.”

Întrebat care e cea mai mare provocare pentru o librărie azi, răspunde scurt: „Să supraviețuiască.” Erasmus are cafenea, suveniruri pentru turiști și editură proprie. „Nu te poți baza 100% numai pe cărți. În domeniul acesta nu te poți îmbogăți, dar putem trăi decent.”

Nu toate librăriile au rezistat. Diverta și Habitus s-au închis. „Asta îți arată că piața de carte în Sibiu nu merge chiar așa de bine”, spune Rafael Țichindeleanu, coordonatorul librăriei Humanitas.

La Schiller, librăria cu specific german din centrul orașului, închiderea Divertei a schimbat oferta. „De când s-a închis Diverta, încercăm să aducem și cărți în limba română și în engleză”, spune Andrea Köber, librar aici de aproape 16 ani. Cam 70% dintre cărți sunt totuși în germană. Nici aici, suvenirurile nu lipsesc de pe rafturi.

Librăria Humanitas

O carte nouă costă, de regulă, 50–60 de lei

„Cele mai frecvente prețuri sunt undeva la 59,90 de lei”, spune Rafael Țichindeleanu. Polirom are și titluri de 29–39 de lei, iar la Humanitas există lunar promoții de tip 2+1 sau reduceri de 20–50%. La Cărturești, cărțile în engleză costă în medie 77 de lei, iar cea mai scumpă carte de pe raft, Cartea Roșie a lui Jung, trece de 300 de lei.

Cărțile s-au și scumpit. De la 1 august 2025, TVA-ul la carte a crescut de la 5% la 11%. Potrivit Edupedu, România a ajuns astfel să aibă a doua cea mai mare taxare a cărților din Europa, după Danemarca.

TVA-ul se simte. „Nu-și mai cumpără oamenii chiar așa de multe cărți deodată, dar tot le cumpără”, spune George Bădilă, librar la Cărturești. După estimarea lui, doar 30–40% dintre cei care intră în librărie cumpără ceva. Ceilalți se plimbă printre rafturi sau se uită la muzică. Majoritatea cumpărătorilor iau o singură carte și dau până în 100 de lei.

La Humanitas, diferențele țin de vârstă și de meserie. Tinerii își iau de obicei o singură carte, de 40–50 de lei. Studenții de la Drept sau de la științele socio-umane ajung la 200–300 de lei. Profesorii, medicii, avocații sau inginerii care vin des în librărie au lăsat și 800–900 de lei la o vizită.

Teodora citește cam 25 de cărți pe an, inclusiv audiobook-uri, și spune că lectura a devenit scumpă. „Sunt cărți la care plătești pe la 100 de lei pentru că sunt groase. În cazurile acelea o ascult ca audiobook, cu toate că mi-ar plăcea să o am în mână.”

Emily, o argentiniancă stabilită de opt ani în Sibiu, își propune să nu depășească 100 de lei pe lună pe cărți. Caută prin anticariate și folosește cardurile de beneficii de la firmă când au carduri cadou pentru librării. Un tată care citește „multe, multe cărți” recunoaște că 73 de lei pentru cartea fiului său i s-a părut un preț „un pic piperat”.

Cărți din colecția editurii Schiller

Clienții fideli ai librăriilor sunt tot mai în vârstă

„Mulți dintre clienții fideli fac parte din segmentul vârstnic al populației. Odată cu trecerea timpului, o să pierdem segmentul ăsta”, spune Rafael Țichindeleanu. La Humanitas sunt clienți care vin de mai mult de 12 ani. La Cărturești, librarii îi știu pe nume și le cunosc gusturile.

La Erasmus, clienții buni sunt profesorii și pensionarii veniți din Germania, care s-au mutat la Sibiu și „au timp să citească”. La Schiller vin vara sașii plecați din România. „Vine nepotul cu bunicul, cu bunica. Au plecat în Germania și acum vin cu nepoții și le arată de unde au plecat”, povestește Andrea Köber. Cumpără calendare cu biserici fortificate, istorii ale Transilvaniei și legende transilvănene în trei limbi.

Copiii sunt clienți constanți, datorită părinților. „Cel mai mult cumpără adulții pentru copii”, spune George Bădilă. Copiii vin și singuri, după lecturile obligatorii de la școală.

Librăria Cărturești

Adolescenții vin în librării cu titluri descoperite pe TikTok

Cei care își cumpără cel mai des singuri cărți sunt însă adolescenții, spune librarul de la Cărturești. Mulți vin cu titluri văzute pe BookTok, comunitatea de cititori de pe TikTok. După ce le termină, încep să caute și alte cărți din aceleași zone și cer librăriei să aducă titluri care nu sunt încă pe stoc.

Adolescenții citesc mai ales romance. La Cărturești se cer titluri ca Better than the Movies sau Twisted Games, populare pe BookTok. Rafael Țichindeleanu se bucură că tinerii cumpără cărți, chiar dacă multe dintre ele sunt, în opinia lui, „literatură de consum, scrisă ca să satisfacă cerința de pe piață”. „Nu judec pe nimeni. Dar e bine să-ți mai deschizi orizontul și să încerci și alți autori.”

„Cititorii de pe BookTok au prins o pasiune foarte mare pentru Franz Kafka. Asta m-a bucurat foarte mult”, spune librarul de la Humanitas. Pe la jumătatea lui 2026 s-a vândut foarte bine și Nopți albe a lui Dostoievski.

Cărți, calendare și broșuri din cadrul librăriei Erasmus

Ce se vinde: turiști vara, istorie și cărți despre Transilvania

Vara, la Erasmus, Schiller și Humanitas cumpără mult turiștii. La Cărturești, în schimb, vara e mai liniște. „Oamenii vara nu își fac timp neapărat de citit cât au vremea frumoasă”, spune George Bădilă. Perioadele bune pentru librării sunt sărbătorile, weekendurile și începutul anului școlar, iar ianuarie și februarie sunt cele mai slabe luni.

La Humanitas s-au vândut bine cărțile de istorie: Regele lepros, de Bernard Hamilton, despre domnia lui Balduin al IV-lea, cărți despre Suleyman Magnificul și despre România în al Doilea Război Mondial. „Să știi că Sibiul e un oraș cu bogată istorie. Oamenii știu asta și caută asta”, spune Rafael Țichindeleanu. Merg bine și cărțile despre geopolitică, „mai ales în contextul internațional actual”.

La Schiller, cele mai căutate sunt istoriile Transilvaniei și ale minorității germane, romanele polițiste și lecturile obligatorii pentru școală. La Erasmus se vând bine cărțile de bucate, ghidurile despre Transilvania, clasicii germani și Micul Prinț în germană. Adulții care intră la Cărturești caută psihologie, dezvoltare personală și, tot mai des, cărți de religie și spiritualitate.

Dintre autorii români, Humanitas vânde constant Radu Paraschivescu, Mircea Cărtărescu, Doina Ruști și Igor Bergler. Dintre străini, Fredrik Backman, cu noul roman Prietenii mei, și Salman Rushdie. Clasicii „mereu au mers și mereu vor merge”: Tolstoi, Dostoievski, Orwell, Jane Austen.

Fiecare librărie are best-sellerurile ei: Humanitas vânde istorie și autori români contemporani, Cărturești romance pentru adolescenți, iar Erasmus și Schiller cărți în germană și despre Transilvania.

Carte Autor Unde se vânde bine Ce ne facem cu atâția proști? Theodor Paleologu Humanitas: „s-a vândut ca pâinea caldă” Noul ghid al nesimțitului Radu Paraschivescu Humanitas: printre cele mai vândute cărți din 2026 Prietenii mei Fredrik Backman Humanitas: „a prins foarte mult” Regele lepros și urmașii săi Bernard Hamilton Humanitas: una dintre cărțile de istorie cele mai căutate Cărți despre Suleyman Magnificul și despre huni diverși autori Humanitas Nopți albe F.M. Dostoievski Humanitas: foarte căutată în prima jumătate a lui 2026 Opera lui Franz Kafka Franz Kafka Humanitas: redescoperit de tineri pe BookTok Cărțile Doinei Ruști Doina Ruști Humanitas: „mereu a fost relevantă” Cărțile lui Mircea Cărtărescu Mircea Cărtărescu Humanitas Cărțile lui Igor Bergler Igor Bergler Humanitas: „mereu a vândut” Cărțile lui Salman Rushdie Salman Rushdie Humanitas Clasicii Tolstoi, Dostoievski, Orwell, Jane Austen Humanitas: „mereu au mers și mereu vor merge” Better than the Movies Lynn Painter Cărturești: printre preferatele adolescenților Twisted Games Ana Huang Cărturești: printre preferatele adolescenților Cărțile lui C.S. Lewis C.S. Lewis Cărturești: căutate de cititorii de spiritualitate Carte de pregătire pentru bacalaureatul la germană editura librăriei Erasmus Micul Prinț, în germană Antoine de Saint-Exupéry Erasmus Carte de germană pentru copiii din ciclul primar — Erasmus Cărți de bucate și ghiduri despre Transilvania diverși autori Erasmus Legende transilvănene, în română, germană și engleză broșură Schiller: căutată de turiști Istorii ale Transilvaniei și ale minorității germane diverși autori Schiller Romane polițiste și lecturi obligatorii pentru școală diverși autori Schiller

Carte recomandată de o cititoare din Cărturești

Librarii: „Tinerii nu mai citesc așa cum citeau”

Librarii de la Erasmus și Humanitas spun totuși că se citește mai puțin decât înainte. „Eu fac asta de 20 de ani și se poate zice că elevii, copiii, mai ales tinerii, nu mai citesc așa cum citeau”, spune Jens Kielhorn. „Lumea citește numai pe ecrane.”

Rafael Țichindeleanu crede că vinovate sunt rețelele sociale. „În trecut nu existau atâtea distrageri. Facebook, Instagram, TikTok îți mănâncă foarte mult timp.” Pentru el, cea mai mare amenințare pentru o librărie nu e concurența online, ci „apatia și indiferența față de lectură”. „Generațiile vârstnice vor muri, iar generațiile tinere, dacă nu le îndemnăm din timp spre lectură, greu vor ajunge să o facă singure.”

La Cărturești, George Bădilă vorbește de „lipsa de atenție a oamenilor din cauza social media”. „Oamenii au tot mai puțină răbdare să citească o carte de la cap la coadă.” El a observat și că sibienii sunt mai reținuți decât alții față de lucrurile noi. La un eveniment organizat cu Funky Citizens n-a venit nimeni, deși în alte orașe același eveniment a fost plin.

Totuși, Sibiul stă mai bine decât alte orașe, crede librarul de la Humanitas. „Nici în Sibiu nu citește lumea destul, dar există un public consistent de cititori care frecventează foarte mult librăriile.”

Volume noi aduse din Erasmus pentru Schiller

Cititorii: „Moderat înspre modest”

Cititorii sunt și mai rezervați. Întrebat dacă se mai culturalizează sibianul, un cititor răspunde: „Moderat înspre modest.” Un altul estimează că cititorii sunt „o pătură de 15–20%”. Emily spune că rar întâlnește oameni de vârsta ei care citesc: majoritatea preferă serialele și filmele. Teodora e mai optimistă: „Dintre orașele românești, în Sibiu chiar există foarte multe opțiuni de cultură. Sibienii încearcă să fie culturali.”

Un muncitor care lucrează în trei schimburi tocmai a terminat al doilea volum din seria Millennium a lui Stieg Larsson. Un alt cititor are mai multe cărți deschise deodată, de la Camus la Arhipelagul Gulag al lui Soljenițîn și cărțile istoricului Cosmin Popa. Emily recomandă Siddhartha de Hermann Hesse, iar Teodora, Mândrie și prejudecată.

Ce îi ține departe de cărți? „Timpul și oboseala”, răspunde un tată. „Având copii și servici în trei schimburi, e mai complicat”, spune muncitorul care citește 10–15 cărți pe an, când prinde ocazia.

Cititor răsfoind o carte în Cărturești

Ce ar schimba librarii și cititorii: TVA mai mic, preț fix, târguri de carte

„Aș căuta să reduc cât mai mult posibil prețurile la cărți”, spune Rafael Țichindeleanu. El ar scădea TVA-ul sau l-ar elimina complet, cum au făcut alte state europene. Andrea Köber, de la Schiller, ar introduce prețul fix al cărții, ca în Germania, unde o carte costă la fel în orice librărie. „Lumea se cam uită la ban. Acolo e mai ieftin, mă duc acolo.”

George Bădilă vrea să fie promovată mai mult cartea românească și observă că profesorii au început să dea copiilor mai multe lecturi pentru vară. Librarul de la Erasmus cere ca părinții și profesorii să-i îndrume pe copii spre cărți și ca telefoanele să fie interzise în școli. Rafael Țichindeleanu ar organiza la Sibiu mai multe târguri de carte, pe lângă festivalurile care există deja.

Teodora, care locuiește de mulți ani la Viena, povestește că acolo există în fiecare an o „carte a anului”, oferită gratuit în cafenele oricui o vrea. Emily visează la un târg de carte ca cel de la Madrid, așteptat „ca un fel de Crăciun”. Ea cere și concursuri de lectură pentru adulți, nu doar pentru copii. „La 20, 30, 40 de ani mai trăiești și tu.” Un alt cititor propune o consultare între scriitori și cititori, „ca să aleagă cele mai strălucite idei”.

Andrea Köber a văzut oameni care s-au regăsit între rafturi după 30 de ani. „Erau spate în spate și își spun: tu ești ăla? Nu ne-am mai văzut de vreo 30 de ani.”

Pentru Rafael Țichindeleanu, librăriile sunt „ultimele redute” ale cărții, iar librarii, „un fel de soldați în prima linie a frontului”. „Prin librării îți poți da seama exact cât citesc oamenii, ce citesc și cum citesc.”

Cărți recomandate de librarii din Humanitas

Ce recomandă librarii și cititorii

La Humanitas există un raft cu „recomandarea librarului”, unde fiecare librar scrie de ce i-a plăcut o carte. Clienții cer des părerea librarilor. „Se întâmplă foarte, foarte frecvent și asta mă bucură. Înseamnă că oamenii chiar vor să-și lărgească orizonturile”, spune Rafael Țichindeleanu.

La Schiller, Andrea Köber preferă să nu recomande romane. „Chiar dacă mie mi-a plăcut cartea, asta nu înseamnă că îți place ție.” Îl întreabă pe client ce caută, apoi îl lasă să ia cartea în mână și să citească de pe copertă despre ce e vorba.

Iată câteva titluri ce ne-au fost recomandate:

Carte Autor Lumea noastră orwelliană Thierry Wolton De ce urâm bărbații? Cristiana Todiresei Siddhartha Hermann Hesse Ruinele circulare Jorge Luis Borges Glossa Mihai Eminescu Poeziile lui Walt Whitman Walt Whitman Mândrie și prejudecată Jane Austen La răsărit de Eden John Steinbeck Jocul lui Ender Orson Scott Card Fundația Isaac Asimov Mințile lui Billy Milligan Daniel Keyes Pentru cine bat clopotele Ernest Hemingway Arhipelagul Gulag Aleksandr Soljenițîn Cărțile lui Albert Camus Albert Camus Cărțile istoricului Cosmin Popa Cosmin Popa Sorgul roșu Mo Yan Fata care s-a jucat cu focul (seria Millennium) Stieg Larsson

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