Casieriile Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) și ale oficiilor de pe lângă tribunale și-ai încetat activitatea. Tarifele se vor plăti prin portal, self-service-uri, infochioscuri, mandat poștal sau ordin de plată.

Anunțul a fost publicat de ONRC vineri, 9 octombrie. Măsura vizează casieriile ONRC și pe cele ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale (ORCT), deci toate oficiile din țară, inclusiv cel din Sibiu. Instituția nu precizează în anunț motivul închiderii casieriilor.

Cum se pot plăti tarifele

Potrivit ONRC, tarifele pentru serviciile oferite de instituție, precum și cele pentru serviciile prestate de Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, se vor putea plăti prin:

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Portalul ONRC;

self-service-uri;

infochioscuri;

mandat poștal;

plată online;

ordin de plată.

ONRC precizează că informațiile despre modalitățile de plată sunt disponibile pe site-ul instituției și în portalul de servicii online.

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