Cele mai spectaculoase trenuri din lume: unul atârnă deasupra unui râu, iar altul trece prin mijlocul unui bloc

Pe scurt: Descoperă trenuri care circulă deasupra râurilor, prin clădiri sau pe platforme de bambus, fiecare cu o poveste și o tehnologie aparte.

O serie de trenuri neobișnuite atrag atenția în diverse colțuri ale lumii, fiecare cu o poveste și o tehnologie aparte. Potrivit Mediafax, la Wuppertal, în Germania, vagoanele circulă de 125 de ani suspendate de o șină, la 8–12 metri deasupra râului Wupper și a străzilor. Sistemul a fost inventat de Eugen Langen, care l-a propus inițial Berlinului și Münchenului, dar a fost refuzat. Linia are 13,3 kilometri, 20 de stații și transportă peste 80.000 de persoane pe zi. Pe 19 septembrie, orașul a marcat aniversarea cu o petrecere de familie și călătorii gratuite.

Trenuri suspendate, monoraiuri și garnituri care trec prin clădiri

În Wuhan, China, funcționează din 2023 Optics Valley Photon Air Rail, primul monorai suspendat comercial al țării. Garniturile fără șofer au podele de sticlă, oferind pasagerilor o priveliște asupra orașului de sub ei. Tot în China, la Chongqing, se află cel mai mare sistem de monorai din lume, deschis în 2005, cu o capacitate de 30.000 de pasageri pe oră. Stația Liziba este integrată între etajele 6 și 8 ale unui bloc cu 19 niveluri, restul clădirii fiind ocupat de apartamente. Locuințele sunt dotate cu sisteme speciale de reducere a zgomotului.

În Elveția, Stoosbahn din cantonul Schwyz este cel mai abrupt funicular din Europa, cu o pantă de 110%. Cabinele cilindrice se rotesc pentru ca podeaua să rămână orizontală pe tot parcursul urcării. Anterior, recordul era deținut de Gelmerbahn, unde pasagerii urcă într-un vagon deschis, ținându-se doar de o bară de metal, până la lacul Gelmersee.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Trenuri pe munte, prin deșert sau pe platforme de bambus

În Ecuador, trenul Nariz del Diablo („Nasul Diavolului”) urcă în zigzag pe un perete de stâncă, traseu considerat prea abrupt pentru o linie dreaptă. Numele provine de la numeroșii muncitori care și-au pierdut viața la construcția lui. În Mauritania, un tren de minereu de fier, lung de aproximativ 2 kilometri, traversează 700 de kilometri de deșert, între Zouérat și portul Nouadhibou. Mulți călători aleg să stea direct pe vagoanele cu minereu, deși autoritățile au încercat să interzică această practică.

În Cambodgia, „norry” sunt platforme de bambus montate pe roți de cale ferată, care pot atinge 50 km/h. Când două astfel de vehicule se întâlnesc pe aceeași linie, una dintre ele este demontată și scoasă de pe șine pentru a permite trecerea celeilalte.

Vehicule hibride și trenuri tematice

În Japonia, compania Asa Coast Railway utilizează din 2021 un vehicul care se transformă din autobuz în tren în doar 15 secunde, coborând roți de oțel pe șine. Acesta poate transporta 23 de persoane, inclusiv șoferul, și circulă cu 60 km/h pe calea ferată. În Bolivia și Chile, circulă „ferrobus”-uri, autobuze montate pe roți de tren. Tot în Japonia, un tren decorat cu Pikachu circulă din 2012 în zona afectată de cutremurul și tsunamiul din 2011, având inclusiv o cameră de joacă pentru copii.

În Argentina, Tren Solar de la Quebrada parcurge 42 de kilometri prin Quebrada de Humahuaca, cu o viteză de 33 km/h, fiind alimentat cu energie solară și baterii de litiu.

Trenul Nasul Diavolului din Ecuador a fost oprit în februarie 2026, după o aluviune, dar a fost redeschis pe 6 iunie, cu plecări de joi până duminică. Trenul de bambus din Cambodgia circulă pe o linie turistică de 4 kilometri, la peste 20 de kilometri de Battambang. Trenul Pikachu din Japonia face o cursă dus-întors pe zi, în weekend și în zilele libere, între Ichinoseki și Kesennuma.

Comentarii