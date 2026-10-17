Pe scurt: Noile reguli UE obligă companiile aeriene să afișeze prețul final cu bagaj de mână inclus și să ofere locuri gratuite copiilor lângă părinți. Află ce alte schimbări intră în vigoare din 2027.

Companiile aeriene din Uniunea Europeană vor trebui să aplice, din toamna anului 2027, o serie de modificări privind drepturile pasagerilor, potrivit Știrile ProTV. Noile norme au fost aprobate și publicate recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar companiile au la dispoziție aproximativ un an pentru implementare.

Una dintre cele mai importante schimbări este reglementarea bagajului de mână. Din octombrie 2027, fiecare pasager va putea lua în cabină, fără cost suplimentar, un bagaj de mână și o geantă personală, cu condiția ca aceasta din urmă să nu depășească 40 de centimetri înălțime, 30 de centimetri lățime și 15 centimetri adâncime. În timp ce fiecare companie va putea stabili dimensiunea sau greutatea bagajului de mână care se depozitează în compartimentul de sus, tariful pentru acest bagaj trebuie afișat de la începutul procesului de rezervare, fără costuri ascunse sau suplimentare ulterioare.

De asemenea, copiii sub 14 ani vor primi automat și gratuit locuri lângă părinți sau însoțitori, fără ca părinții să fie nevoiți să plătească suplimentar pentru această opțiune. Până acum, multe familii erau nevoite să achite între 50 și 60 de euro pe călătorie pentru a sta împreună, iar în unele cazuri solicitau schimburi de locuri direct în avion.

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Noile reguli vizează și procedurile de rambursare și compensații în caz de zboruri întârziate sau anulate. Cererile de rambursare vor trebui soluționate în maximum 7 zile calendaristice, iar compensațiile, care pot ajunge până la 600 de euro, trebuie plătite în cel mult 30 de zile. Pasagerii au semnalat în trecut întârzieri mari la rambursări, uneori de luni sau chiar ani de zile.

În situația în care o companie aeriană vinde mai multe bilete decât locuri disponibile și refuză îmbarcarea unor pasageri, aceștia vor putea cumpăra bilet de la orice altă companie și vor fi despăgubiți cu până la de patru ori valoarea biletului inițial. Ștefan Mușoiu, membru în comisia pentru transport din Parlamentul European, a precizat că pasagerii vor avea astfel o protecție suplimentară în caz de refuz la îmbarcare.

Reprezentanții Ryanair au transmis că vor adopta modificările și că deja oferă gratuit, în tariful de bază, un bagaj de mână personal care depășește dimensiunile prevăzute de noile norme. Wizz Air și-a exprimat îngrijorarea că unele măsuri ar putea duce la creșterea costurilor pentru călători, dar a precizat că oferă deja gratuit loc automat lângă însoțitor copiilor sub 14 ani.

Uniunea Europeană impune reguli stricte pentru transparența prețurilor și despăgubiri

Aceste modificări vin în contextul în care Uniunea Europeană a adoptat în ultimele luni mai multe măsuri pentru protecția pasagerilor. Ora de Sibiu a scris, în mai 2026, despre interzicerea taxelor suplimentare adăugate după cumpărarea biletelor și despre obligația companiilor aeriene de a plăti despăgubiri pentru zborurile anulate.

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