Pe scurt: Două drone au fost interceptate și doborâte de avioane F-16 românești, după ce au pătruns în spațiul aerian al României, în apropiere de Insula Șerpilor.

Două drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte sâmbătă, 17 octombrie 2026, de piloții Forțelor Aeriene Române, potrivit Mediafax. Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, deasupra Mării Negre, conform unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

MApN a precizat că două aeronave F-16, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea la ora 17:43, după ce sistemele radar au detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, pe direcția sud-vest.

Prima dronă a pătruns în spațiul aerian național la ora 17

Prima dronă a pătruns în spațiul aerian național la ora 17:59 și a fost doborâtă la ora 18:01 de una dintre aeronavele F-16. A doua țintă a intrat în spațiul aerian la ora 18:01 și a fost doborâtă la ora 18:05 de cealaltă aeronavă F-16.

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Ambele drone au fost identificate ca aparate de zbor fără pilot și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României. Ministerul Apărării a subliniat că acțiunea a fost realizată în conformitate cu procedurile de apărare a spațiului aerian național.

Forțele Aeriene Române au acționat rapid, după ce sistemele de supraveghere radar au semnalat prezența dronelor în apropierea graniței maritime, mobilizând avioanele de luptă pentru a preveni orice risc la adresa securității naționale.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, despre un alt incident în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de un avion F-18 spaniol, după ce a pătruns dinspre Republica Moldova.

Ministerul Apărării Naționale nu a oferit detalii suplimentare despre originea dronelor sau despre eventuale pagube produse în urma incidentului.

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