Pe scurt:
Două drone au fost interceptate și doborâte deasupra Mării Negre de piloții români, la doar câteva minute după ce au pătruns în spațiul aerian național.
Piloții militari români au doborât două drone aeriene care au pătruns în spațiul aerian al României deasupra Mării Negre, sâmbătă, 17 octombrie 2026. Potrivit Știrile Pro TV, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, când piloții români, aflați la manșa unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au acționat pentru neutralizarea aparatelor.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a precizat că prima dronă a intrat în spațiul aerian național la ora 17:59 și a fost doborâtă în două minute. Cea de-a doua dronă, aflată în aceeași zonă, a fost angajată și doborâtă la ora 18:05, la aproximativ 2 kilometri de la intrarea în spațiul aerian românesc. „Două drone aeriene angajate şi doborâte acum câteva minute de piloţii militari români deasupra Mării Negre. (…) Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”, a transmis Radu Miruță pe Facebook, citat de Agerpres.
Ministerul Apărării Naționale a subliniat că acțiunea a fost realizată de piloții Forțelor Aeriene Române cu aeronave F-16, iar dronele au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.
Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre un F-16 al Forțelor Aeriene care a doborât o dronă deasupra județului Buzău.
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