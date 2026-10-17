Pe scurt: O țintă aeriană detectată în apropierea graniței cu Ucraina a declanșat ridicarea avioanelor F-18 și trimiterea unui mesaj RO-Alert în Tulcea. Incidentul nu s-a soldat cu pătrunderea în spațiul aerian românesc.

Ministerul Apărării a anunțat că radarele MApN au detectat o țintă aeriană în noaptea de vineri spre sâmbătă pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, la nord de localitatea Plauru din județul Tulcea.

Potrivit HotNews.ro, ținta evolua spre granița românească, ceea ce a determinat autoritățile să ia măsuri rapide.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru a monitoriza situația. În același timp, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert la ora 01:54, avertizându-i cu privire la posibila amenințare aeriană. Alerta a fost ridicată la ora 02:30, după ce autoritățile au stabilit că ținta nu a pătruns în spațiul aerian național.

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Astfel de incidente la granița cu Ucraina au devenit frecvente în ultima perioadă, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Doar miercuri, 14 octombrie 2026, populația din nordul județului Tulcea a primit patru alerte RO-Alert.

De la începutul anului 2026, numărul mesajelor RO-Alert transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență către populația din județul Tulcea a depășit deja totalul mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeași cauză în perioada 2023–2025.

Ora de Sibiu a scris, în iulie 2026, despre drona detectată la est de Sulina, când România a ridicat în aer avioane F-16.

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