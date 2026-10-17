Pe scurt: Românii care călătoresc la Istanbul sunt avertizați de MAE să fie precauți din cauza codului roșu de vreme severă și a riscului de inundații și anulări de zboruri.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Istanbul, după ce autoritățile turce au instituit cod roșu de vreme rea pentru sâmbătă, 17 octombrie 2026, și duminică, 18 octombrie 2026.

Potrivit Mediafax, avertizarea vizează ploile torențiale și vântul puternic prognozate, care pot genera inundații, alunecări de teren, blocaje rutiere, întreruperi ale transportului în comun și perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul.

Avertizarea a fost emisă de Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor din Turcia (AFAD). MAE recomandă românilor aflați în Istanbul să respecte instrucțiunile autorităților locale și să evite deplasările neesențiale în zona metropolitană.

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Inundații grave și perturbări majore în Istanbul

Codul roșu vine după ce inundațiile din zilele de miercuri, 14 octombrie 2026, și joi, 15 octombrie 2026, au paralizat orașul. Acestea au fost provocate de cele mai abundente ploi din ultimele decenii. Cel puțin trei persoane au murit, printre care un băiat de 14 ani electrocutat într-o băltoacă, iar alte patru persoane sunt date dispărute, potrivit guvernatorului Istanbulului. Peste 2.700 de oameni blocați de ape au fost evacuați.

Pe Aeroportul Istanbul, 51 de zboruri au fost redirecționate către alte aeroporturi, iar 19 curse au fost anulate. Școlile au fost închise, iar motocicletele au fost interzise în trafic din cauza condițiilor meteo extreme.

Recomandări pentru românii care călătoresc sau se află la Istanbul

MAE le recomandă celor care au zboruri spre Istanbul să verifice din timp statusul cursei, fie la compania aeriană, fie pe site-urile Aeroportului Internațional Istanbul și Aeroportului Internațional Sabiha Gökçen. De asemenea, românii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile autorităților turce și să evite zonele cu risc de inundații sau blocaje.

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