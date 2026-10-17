Meniu de prânz de la 29 de lei, în centrul Sibiului! Ce poți mânca la Kapadokya Döner, pe Pietonala Bălcescu / foto video

Cauți un loc unde să iei o pauză de prânz și să mănânci ceva bun chiar în centrul Sibiului? Kapadokya Döner, de pe Pietonala Nicolae Bălcescu nr. 22, te așteaptă cu meniul zilei și o varietate de preparate inspirate din bucătăria turcească. De la donerul pregătit pe rotisor până la frigărui, specialități la grătar și deserturi orientale, meniul aduce laolaltă gusturi pentru cei care vor să încerce ceva diferit.

Fie că ești în pauza de masă de la serviciu, ai treabă prin centrul orașului sau pur și simplu ți-e poftă de o masă cu specific oriental, Kapadokya Döner poate fi o oprire de luat în calcul pentru următoarea ieșire la masă.

În mijlocul unei zile aglomerate, o pauză de masă poate fi momentul perfect pentru a-ți reîncărca bateriile. Iar dacă lucrezi în centrul Sibiului sau te afli pe Pietonala Bălcescu, Kapadokya Döner îți propune meniul zilei.

Pentru cei care preferă carnea de pui, meniul de 29 de lei include doner de pui, cartofi prăjiți și o băutură răcoritoare. Cei care preferă carnea de vită pot opta pentru meniul de 39 de lei, care cuprinde doner de vită, cartofi prăjiți și o băutură răcoritoare.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Meniu de prânz de la 29 de lei, în centrul Sibiului! Ce poți mânca la Kapadokya Döner, pe Pietonala Bălcescu — VIDEO

Doner, frigărui și specialități turcești: ce găsești în meniu

Unul dintre preparatele care atrag iubitorii bucătăriei turcești este donerul, realizat din carne friptă lent pe rotisor, pentru a păstra gustul specific. Pentru cei care preferă combinațiile tradiționale, există și lahmacun doner.

Meniul merge însă dincolo de doner. Printre preparatele disponibile se numără frigărui de miel, vită sau pui, servite în lipie ori la farfurie, aripioare de pui la grătar, cotlet de berbecuț cu garnitură și kofte, pregătit după rețete orientale.

Lahmacunul, cunoscut drept una dintre specialitățile populare ale bucătăriei stradale turcești, completează oferta pentru cei care vor să încerce gusturi autentice.

Nici cei care preferă preparatele fără carne nu sunt uitați. În meniu se regăsesc falafelul, gözleme cu brânză și spanac, dar și alte specialități precum manti cu carne sau cartofi, börek cu cartofi și brânză, covrig turcesc și crispy de pui.

Și ceva dulce? Baklava, künefe și alte deserturi orientale

O masă cu specific turcesc poate continua cu un desert pe măsură. La Kapadokya Döner, oferta include câteva dintre dulciurile cunoscute ale Orientului, de la baklava cu fistic sau nucă până la künefe, lokum și burma kadayif.

Lista este completată de curmale și sütlaç, desertul tradițional turcesc pe bază de orez și lapte.

Astfel, cei care vor să transforme pauza de prânz într-o experiență culinară mai amplă pot descoperi atât preparate sărate, cât și deserturi inspirate din gastronomia turcească.

Citește și: Kapadokya Döner, restaurantul care aduce Turcia în centrul Sibiului / foto video

Unde găsești Kapadokya Döner în Sibiu

Restaurantul Kapadokya Döner se află pe Pietonala Nicolae Bălcescu nr. 22, în centrul Sibiului, într-o zonă accesibilă celor care lucrează, locuiesc sau se plimbă prin centrul istoric.

Pentru a afla noutățile, ofertele și detaliile despre meniul zilei, urmărește pagina de Facebook Kapadokya Döner Sibiu.

Comentarii