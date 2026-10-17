Drumarii continuă să deszăpezească Transfăgărășanul. Drumul e acoperit cu zăpadă, iar peisajul este unul demn de o iarnă veritabilă.

„În zona Bâlea Lac avem parte de condiții de iarnă adevărată cu acumulare semnificativă de zăpadă”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

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Șoferii sunt rugați să nu se aventureze pe Transfăgărășan dacă nu au mașină echipată pentru iarnă.

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Transfăgărășanul, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, traversează Munții Făgăraș și ajunge la altitudini de peste 2.000 de metri, unde vremea se poate schimba rapid, chiar și în timpul toamnei. Zona Bâlea Lac este cunoscută pentru episoadele de ninsoare timpurie și pentru dificultățile pe care le ridică pentru șoferi și turiști.

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