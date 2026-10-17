Pe scurt: Un adolescent de 17 ani din Vâlcea a lovit un polițist în timpul unui scandal de familie. Incidentul a necesitat intervenția mai multor echipaje de poliție și jandarmi.

Un conflict între actuala și fosta concubină a unui bărbat din județul Vâlcea a degenerat sâmbătă, 17 octombrie 2026, în jurul orei 14:00, când fiul bărbatului, în vârstă de 17 ani, a lovit un polițist cu pumnul în cap. Potrivit Mediafax, incidentul a avut loc în momentul în care polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Măldărești au fost chemați să intervină pentru aplanarea conflictului.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a precizat că între cele două femei, actuala și fosta concubină a unui bărbat de 47 de ani, a izbucnit un conflict verbal, fără ca acestea să se agreseze fizic. Situația a escaladat în timpul intervenției polițiștilor, când bărbatul de 47 de ani a devenit recalcitrant, iar fiul său l-a îmbrâncit și l-a lovit pe unul dintre agenți în zona capului.

Polițistul agresat nu a avut nevoie de transport de urgență la spital, însă urmează să fie examinat medical pentru stabilirea leziunilor suferite. Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje din cadrul Poliției Orașului Horezu, secțiilor arondate și jandarmi. Conflictul a fost aplanat după intervenția forțelor de ordine.

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Cei doi bărbați, tatăl de 47 de ani și fiul de 17 ani, au fost conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. La fața locului s-a deplasat și procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

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