Pe scurt: Patronul unui restaurant din Ancona a reacționat inedit la o parcare abuzivă, transformând mașina clientului în masă de servit. Gestul a stârnit curiozitatea trecătorilor.

Un incident neobișnuit a avut loc vineri în Ancona, Italia, unde un șofer a parcat pe terasa unui restaurant, iar patronul localului a reacționat într-un mod inedit.

Potrivit Mediafax, proprietarul restaurantului Benbé, Daniele Pietroni, a decis să îi atragă atenția șoferului așternând o față de masă, tacâmuri și pahare direct pe plafonul autoturismului, pe care l-a înconjurat cu mese.

Mașina a rămas parcată pe terasa localului de pe corso Mazzini, la colțul cu Mercato delle Erbe, timp de aproximativ o oră și jumătate. Zeci de trecători s-au oprit să fotografieze scena, surprinși de modul în care patronul a ales să răspundă situației. „Mi-a parcat pe terasă, așa că am decis să-i pun masa pe mașină”, a explicat Daniele Pietroni.

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Terasa a fost demontată temporar pentru lucrări la pavaj

Până de curând, restaurantul avea în față o mică terasă din lemn, care descuraja șoferii să parcheze acolo. Proprietarul a fost nevoit să o demonteze temporar pentru lucrările de refacere a pavajului din jurul Mercato delle Erbe și nu a mai montat-o la loc. Mesele de afară sunt scoase doar cât timp localul este deschis, pentru a preveni furtul acestora. În lipsa terasei, zona din fața intrării, vizavi de piață, a devenit frecvent loc de parcare pentru șoferi. „A ajuns să se întâmple destul de des”, a spus Pietroni.

Mercato delle Erbe este o clădire emblematică în stil Liberty, construită la mijlocul anilor 1920, parțial din metal provenit de la nave austriece cedate Italiei după Primul Război Mondial. Piața a fost renovată cu aproape 6 milioane de euro din fonduri europene PNRR, într-un șantier început în ianuarie 2024.

Șoferul și-a cerut scuze, dar problema persistă

La întoarcere, șoferul a fost nevoit să intre în restaurant și să îi ceară patronului să mute mesele pentru a-și putea lua mașina. „Din fericire, și-a cerut scuze. Se întâmplă să se mai și enerveze unii”, a povestit Pietroni. Acesta a adăugat că, de obicei, poliția locală nu intervine eficient: „Singura dată când am chemat-o, agenții au ajuns după o oră, când mașina plecase deja. Noi, care facem încărcări și descărcări, primim mereu amendă dacă stăm o jumătate de oră în loc interzis.”

Un gest asemănător a devenit viral la Roma în mai 2024, când un activist pentru mobilitate a pus masa pe capota unui SUV parcat pe trotuar, în fața unui restaurant din cartierul Tuscolano.

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