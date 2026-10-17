Specialiști ATI de la Spitalul Judetean Sibiu, alături de nume importante ale medicinei la o conferință națională

Pe scurt: Specialiștii sibieni au fost invitați ca lectori și participanți la un eveniment care a reunit elitele medicale din domeniul anesteziei și terapiei intensive.

O echipă de medici anesteziști de la Secția Clinică ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu a reprezentat instituția la conferința „Abordarea personalizată a pacientului în ATI”, desfășurată la Galați, cu prilejul Zilei Mondiale a Anesteziei, sărbătorită anual pe 16 octombrie.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, medicii sibieni au participat atât ca lectori invitați, cât și ca participanți la dezbateri.

Evenimentul a avut ca președinte de onoare pe Prof. Dr. Șerban Bubenek, vicepreședintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI), și a reunit lectori de renume din țară și din străinătate. Conferința a oferit o platformă pentru prezentarea celor mai noi strategii și tehnologii din domeniul anesteziei și terapiei intensive, accentul fiind pus pe adaptarea tratamentului la nevoile fiecărui pacient critic.

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Echipa SCJU Sibiu prezentă la Galați

Echipa SCJU Sibiu prezentă la Galați a fost formată din Conf. Dr. Alina Bereanu, medic șef al Secției Clinice ATI, Șef de lucrări Dr. Bogdan Vintilă, medic primar ATI, Conf. Dr. Pantelie Nicolcescu, medic primar ATI, asistentul coordonator al Compartimentului ATI Neurologie Sanda Curtean și medicul rezident Dr. Raul Stoica. Participarea a reflectat colaborarea între specialiști cu experiență și noua generație de medici.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu subliniază că anestezia modernă depășește managementul durerii din sala de operație, fiind esențială pentru menținerea funcțiilor vitale și siguranța pacientului critic. Secția Clinică ATI a SCJU Sibiu continuă să fie un punct de referință regional pentru intervenții complexe și îngrijire postoperatorie la standarde naționale și europene.

Ziua Mondială a Anesteziei marchează prima demonstrație publică reușită a anesteziei cu eter, realizată pe 16 octombrie 1846, moment care a revoluționat medicina și a făcut posibile intervențiile chirurgicale fără durere.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre injecția care „adoarme” doar zona operată și opiniile unui medic din Sibiu despre durerea de după operație.

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