Pe scurt: Veneția prelungește taxa de acces pentru vizitatorii de o zi și anul viitor. Află cine trebuie să plătească, cum se face rezervarea și ce impact a avut măsura până acum.

Consiliul municipal din Veneția a decis să extindă perioada de aplicare a taxei de 10 euro pentru turiștii de o zi și în anul 2027, potrivit Știrile Pro TV. Măsura, introdusă inițial pentru 60 de zile, va acoperi o perioadă mai lungă, cu scopul de a limita aglomerația din orașul lagună.

Taxa de 10 euro se aplică vizitatorilor care vin doar pentru o zi și nu rămân peste noapte în Veneția. Aceștia sunt obligați să își facă o rezervare online înainte de sosire și să prezinte un cod QR la punctele de control din oraș. Sistemul a fost gândit pentru a gestiona mai eficient fluxul de turiști și pentru a reduce presiunea asupra infrastructurii locale.

Cei care aleg să se cazeze în Veneția peste noapte sunt scutiți de taxa de intrare, însă trebuie să achite în continuare taxa turistică, percepută separat de autoritățile locale. Astfel, doar turiștii de o zi sunt vizați direct de noua taxă de acces, în timp ce vizitatorii care petrec cel puțin o noapte în oraș plătesc doar taxa turistică standard.

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În 2026, autoritățile din Veneția au încasat peste cinci milioane de euro din această taxă, suma provenind de la aproximativ 650.000 de turiști de o zi. Acest rezultat a fost considerat un succes de către consiliul municipal, care a decis să continue și să extindă sistemul pentru a menține sub control numărul mare de vizitatori.

Rezervarea online și prezentarea codului QR la intrare au devenit obligatorii pentru turiștii de o zi, iar autoritățile au anunțat că vor intensifica verificările pentru a preveni evitarea taxei. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de protejare a patrimoniului orașului și de îmbunătățire a experienței turistice pentru vizitatori și localnici.

Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre creșterea tarifelor la hoteluri, taxe și costuri pentru atracții în Veneția, alături de alte orașe turistice europene, și despre alternative mai accesibile pentru călători.

Autoritățile din Veneția susțin că extinderea perioadei de taxare va contribui la reducerea supraaglomerării și la protejarea orașului, care se confruntă de ani buni cu un număr record de turiști.

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