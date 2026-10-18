Pe scurt: Festivalul Astra Film 2026 a adus la Sibiu dezbateri despre AI, filme de impact și invitați speciali, deschizând dialoguri despre tehnologie și societate. Special Ora de Sibiu · Astra Film Festival 2026 Programul pe zile, fișele filmelor cu trailer, Junior și toate știrileDeschide pagina festivalului →

Ediția a 33-a a Astra Film Festival a debutat la Sibiu cu o atmosferă vibrantă, adunând o comunitate pasionată de filmul documentar chiar înainte de deschiderea oficială. Potrivit organizatorilor, sala a fost arhiplină, iar emoțiile și discuțiile dintre invitați au marcat începutul unui festival care promite peste 200 de evenimente cinematografice.

Gala de deschidere, prezentată de jurnalista Oana Zamfir, a reunit invitați, parteneri și susținători ai documentarului, subliniind rolul festivalului în viața culturală a Sibiului. Retrospectiva edițiilor anterioare a oferit o privire asupra istoriei Astra Film, iar Sara Budrala a prezentat sinteza programului AFF2026, stârnind interesul publicului pentru filmele și discuțiile ce urmează.

Discursurile invitaților au evidențiat impactul festivalului asupra comunității. Directoarea artistică, Csilla Kató, a descris Astra Film Festival drept „hrana lucidă de care avem nevoie pentru sănătatea noastră lăuntrică și a comunității din care facem parte”, subliniind importanța dialogului de după proiecții pentru clarificarea și înțelegerea temelor abordate. Directorul-fondator, Dumitru Budrala, a rememorat începuturile festivalului și a evidențiat rolul întâlnirilor dintre oameni și lumi diferite, menționând și proiectul Astra Film Junior, care aduce energie și bucurie pe străzile Sibiului.

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Prima seară a festivalului a fost marcată de DocTalk-ul „Inteligența artificială – pericol iminent sau schemă de marketing apocaliptică?”, moderat de jurnalistul Florin Negruțiu. Alături de el au fost prezenți profesorul Ștefan Baghiu de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și cercetătorul Bogdan Lungu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Discuția a pornit de la întrebarea dacă Elon Musk face bine sau rău omenirii, Lungu afirmând că „face foarte mult rău”, iar Baghiu adăugând cu umor că Musk „face bine, dar și-l face lui”. Cei doi au analizat impactul AI asupra pieței muncii, propaganda din jurul tehnologiei și riscurile monopolului economic, subliniind că adevărata miză este cine controlează aceste tehnologii și în ce scop.

Moderatorul a ridicat problema puterii pe care o atribuim inteligenței artificiale, întrebând dacă mai putem vorbi de o simplă unealtă atunci când AI-ul poate genera texte complexe, precum „o Biblie sau un Război și Pace”. Baghiu a susținut că AI-ul rămâne un instrument, dar unul care trebuie înțeles și gestionat responsabil, iar Lungu a atras atenția că asemănarea dintre textele generate de AI și cele umane nu implică o experiență sau o conștiință reală.

Ora de Sibiu a scris și despre explicațiile oferite la Astra Film Festival privind modul în care ChatGPT generează texte, subliniind diferența dintre probabilitatea statistică și decizia semantică.

După dezbatere, publicul a vizionat documentarul „Elon Musk dezvăluit”, regizat de Andreas Pichler (Germania, 2025). Filmul investighează viziunea antreprenorului, promisiunea mașinilor autonome și costurile umane ale erorilor tehnologice, analizând transformarea Tesla într-un simbol al revoluției tehnologice și prezentând mărturii din interiorul companiei, inclusiv povestea unei foste inginere românce. Documentarul ridică întrebări despre responsabilitatea pentru siguranța oamenilor atunci când inovația nu funcționează conform așteptărilor.

Prima zi a festivalului s-a încheiat într-o notă festivă, cu muzică, vin și discuții despre inteligența artificială, continuând tradiția Astra Film de a transforma proiecțiile în dialoguri vii între participanți.

Programul zilei de luni aduce noi documentare și discuții despre traume transgeneraționale

A doua zi a Astra Film Festival începe luni, 19 octombrie 2026, la ora 12:00, la Astra Film Cinema, cu proiecția „Aici, altundeva” (Comes Chahbazian / Belgia / 2026), un video-jurnal despre iubire și speranță în mijlocul războiului. La Sala Thalia va fi prezentat documentarul „Recorder Singuri. Coșmarul fără sfârșit al copiilor abandonați” (Cristian Delcea, Mihai Voinea, Diana Meseșan / România / 2025), urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu jurnaliștii Cristian Delcea și Diana Meseșan, moderată de Alexandra Tănăsescu.

Printre filmele recomandate se numără „N-am mai simțit de mult o primăvară” (Alexandra Bidian / Germania, România / 2025) și „Dacă porumbeii s-ar preface în aur” (Pepa Lubojacki / Republica Cehă, Slovacia / 2026).

DocTalk-ul zilei, moderat de jurnalista Ramona Ursu, va reuni psihoterapeuta Andrada Lupșe și producătoarea de film Elena Martin pentru o discuție despre trauma transgenerațională, pornind de la povestea regizoarei Rachel Tâpârjan din documentarul „Atât de familiar”. Filmul, premiat recent cu BFI & CHANEL Filmmaker Award, explorează modul în care poveștile generațiilor anterioare pot influența prezentul și ridică întrebări despre transmiterea și vindecarea traumelor de la o generație la alta.

Programul complet al festivalului poate fi consultat pe site-ul oficial: astrafilm.ro/festival/program.

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