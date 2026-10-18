Pe scurt: Șoferii din șase județe se confruntă cu ceață densă și vizibilitate extrem de redusă. Autoritățile cer adaptarea vitezei și evitarea depășirilor riscante.

Ceața densă afectează traficul rutier pe mai multe artere din județele Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, vizibilitatea scăzând sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, potrivit Mediafax.

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a transmis că, duminică, 18 octombrie 2026, nu au fost semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale din aceste județe. Totuși, condițiile de vizibilitate redusă impun o atenție sporită din partea șoferilor.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să folosească luminile autovehiculelor în mod corespunzător, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță mai mare de siguranță față de celelalte vehicule. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite depășirile riscante și să nu oprească nejustificat pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

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Autoritățile reamintesc că, în astfel de condiții, orice manevră riscantă poate duce la accidente grave, iar respectarea recomandărilor este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

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