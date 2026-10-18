Pe scurt: Mihai Viteazul nu a cucerit Transilvania din patriotism, ci pentru a-și salva tronul. Descoperă ce alianțe și trădări au dus la bătălia decisivă de la Șelimbăr.

O bătălie decisivă lângă Sibiu, la Șelimbăr, a marcat un moment esențial în istoria românilor: victoria lui Mihai Viteazul a permis prima unire politică a Transilvaniei cu Țara Românească.

Potrivit Adevarul, la 1 noiembrie 1599, Mihai Pătrașcu, cunoscut ca „Viteazul”, a intrat triumfal în cetatea Alba Iulia, capitala Principatului Transilvaniei. Acest moment a simbolizat prima unificare dintre Transilvania și Țara Românească, un ideal care va inspira generații întregi, mai ales în secolul al XIX-lea.

Unificarea a fost rezultatul unui război de cucerire purtat de domnitorul Valahiei, decis de bătălia de la Șelimbăr, la sfârșitul lunii octombrie 1599. În mentalul colectiv, Mihai Viteazul a rămas figura patriotului care a dorit să unească toate teritoriile locuite de români. Totuși, această imagine a fost construită de istoriografia națională din secolele XIX și XX și amplificată în perioada comunistă. În realitate, motivele lui Mihai au fost strict politice.

Inițial, Mihai Viteazul nu a avut intenția de a cuceri Transilvania, atâta timp cât principii acesteia îi ofereau protecție pe flancul nord-vestic și urmau aceeași politică antiotomană. Chiar și când Sigismund Báthory i-a devenit suzeran în condiții dezavantajoase, Mihai nu a plănuit un atac. Era preocupat de luptele cu otomanii la Dunăre și dorea să fie sigur dinspre Transilvania și Moldova. Mihai, Sigismund și Aron, voievodul Moldovei, făceau parte din Liga Sfântă, o alianță antiotomană inițiată de papa Clement al VIII-lea, alături de Sfântul Imperiu Romano-German, Spania, Veneția și Rusia.

Schimbările politice din Transilvania au dus la conflictul cu Mihai Viteazul

Totul s-a schimbat când Sigismund Báthory, considerat un principe nestatornic, a renunțat la conducerea Transilvaniei în schimbul a două posesiuni din Silezia, cedând principatul Habsburgilor. Aceștia își doreau să-și extindă influența și să controleze mai bine lupta antiotomană. Mihai Viteazul a semnat un tratat separat cu împăratul Rudolf al II-lea la 9 iunie 1598, care îi era extrem de favorabil: primea bani pentru 5.000 de mercenari și era recunoscut ca domn pe viață al Valahiei, cu drept ereditar pentru familia sa. Autonomia țării și obiceiurile rămâneau intacte, fără obligația de a plăti tribut.

Sigismund s-a răzgândit, a renunțat la posesiunile din Silezia și a revenit în Transilvania, alungând oamenii imperialilor. Mihai Viteazul, încă vasal al lui Sigismund, i-a luat apărarea în fața împăratului Rudolf al II-lea, cerându-i să nu-l respingă pe Sigismund, pe care îl considera un bun servitor al creștinătății.

Ulterior, Sigismund a renunțat din nou la principat, iar în locul său a venit vărul său, cardinalul Andrei Báthory. Acesta, susținut de polonezi și otomani, a început să comploteze pentru înlăturarea lui Mihai Viteazul de pe tronul Valahiei. Polonezii au cerut sultanului ca pe tronul Valahiei să fie pus un domnitor moldovean fidel Porții.

Potrivit istoricului P.P. Panaitescu, „Intrigile lui Ieremia izbutiră, el convinse pe Zamoyski şi deci şi pe cardinal să înlăture pe Mihai, lucru cunoscut şi cronicii ţării, care spune cum ei vor «să scoaţă pre Mihai Vodă din mijlocul lor, iară de nu va ieşi de voie, să se ridice oşti asupră-i, să-l prinză, să-l dea turcilor. Şi Bator Andreiaş fu bucuros acelui sfat rău şi trimise soli la Mihai Vodă pre un nemiş anume Ciomortan Tamaş, cum să iasă Mihai Vodă din ţară, că apoi va intra în mâinile turcilor»”.

Mihai Viteazul a invadat Transilvania pentru a-și salva tronul

În acest context, Mihai Viteazul a realizat că, dacă nu atacă Transilvania, risca să piardă tronul și chiar viața. Istoricii consideră că decizia de a cuceri Ardealul a fost una pragmatică, nu națională sau patriotică. Mihai risca să fie prins între Transilvania condusă de Andrei Báthory, Moldova lui Ieremia Movilă și Polonia.

„Mihai Viteazul a cucerit Ardealul dintr-un motiv politic, înţelegerea principelui ardelean cu moldovenii şi cu polonii de a-l înlocui în scaun, plan care-i fusese arătat pe faţă”, notează sursa citată.

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