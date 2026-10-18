Gazda galei de deschidere a Astra Film Festival, jurnalista Oana Zamfir, a urcat sâmbătă, 17 octombrie, pe scena Sălii Thalia din Sibiu cu povestea ei de fată născută la Zărnești, „la poalele munților”.

„Pe mulți dintre voi vă cunosc pentru că de obicei mă aflam acolo, așezată comod în scaun”, le-a spus spectatorilor Zamfir, care prezintă matinalul Digi FM. „Pentru că sunt pentru prima dată pe această scenă, dați-mi voie să am emoții”, a spus ea.

Festivalul de film documentar este pentru ea „un festival foarte special”. „De fapt, fără excepție, am plecat de aici de la Astra Film Festival cu lentile noi prin care am privit lumea din jur”, a spus Zamfir.

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Povestea ei a pornit de la litera D din „documentar”. „Când spun Astra, spun film documentar”, a explicat jurnalista. Pentru ea, D-ul vine însă și de la alte cuvinte, iar primul este „da”.

„Mama îmi spunea mereu că dincolo de munți nu e nimic”, a povestit ea. Când întreba ce e dincolo de munți, răspunsul era „Nimic”. Și când cerea ceva, i se spunea adesea „nu”: nu se putea, pentru că era „prea departe de orașul mare”.

Oana Zamfir, gazda galei de deschidere a Astra Film Festival 2026, pe scena Sălii Thalia din Sibiu. Captură: Astra Film Festival / YouTube

„Am fost norocoasă, să știți, pentru că am descoperit foarte devreme filmul documentar”, a spus Zamfir. Face parte, a explicat, din generația care a prins filme documentare bune, „despre istorie, despre geografie, despre spațiul înconjurător”. Așa a ajuns „fetița care a înțeles că există, da, și că se poate”.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Dincolo de munți nu e nimic”: povestea cu care Oana Zamfir a deschis Astra Film Festival — VIDEO

Al doilea cuvânt este „deschide”, pentru că filmul documentar i-a „deschis foarte multe lumi”. Al treilea, „dimensiune”: din filme a înțeles că înaintea ei au existat alți oameni, a învățat istoria și a înțeles mai bine prezentul. Al patrulea este „discuție”.

Telefonul de după „Fotografii însângerate”

Pentru „discuție”, Zamfir a povestit ce i s-a întâmplat la festival „acum două ediții”, în 2024, după „Fotografii însângerate”, documentarul regizorului Copel Moscu despre pogromul de la Iași din 1941. L-a numit „unul dintre cele mai memorabile filme documentare” pe care le-a văzut vreodată.

După proiecție, Zamfir a ieșit pe străzile Sibiului, pe o vreme însorită. „Am mers cred că preț de o oră pe străzi. Nu știam pe unde merg.Tremuram. Am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe tata.”, a povestit ea.

Tatăl ei s-a născut la Iași. A urmat „una dintre cele mai profunde discuții tată-fiică” pe care le-au avut vreodată: l-a întrebat atunci lucruri despre familie pe care nu le aflase și despre care nu-l întrebase niciodată.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Dincolo de munți nu e nimic”: povestea cu care Oana Zamfir a deschis Astra Film Festival — VIDEO 2

„Într-o lume în care stăm cu toții la o masă, dar cu nasul în telefoane”, filmul documentar „ne aduce din nou împreună la aceeași masă”, a spus Zamfir.

Ultimul cuvânt vine „de la drumuri, nu de la autostradă”. „Deocamdată nu avem una între București și Sibiu, dar sper că vom avea curând drumurile dintre noi. Drumul către altceva”, a spus ea.

Tot ea a deschis oficial ediția a 33-a a festivalului și a anunțat, mai târziu în seară, că Președintele României acordă acestei ediții Înaltul Patronaj.

Oana Zamfir deschide oficial ediția a 33-a a Astra Film Festival, la Sala Thalia din Sibiu. Captură: Astra Film Festival / YouTube

Pe scenă au mai vorbit directoarea artistică Csilla Kató, reprezentanți ai Primăriei și ai Consiliului Județean Sibiu și directorul fondator Dumitru Budrala, cu discursul despre festivalul „despre întâlniri”. După gală, invitații primului DocTalk au explicat cum funcționează ChatGPT și de ce nu înțelege ce scrie. Înregistrarea integrală a galei este pe canalul de YouTube al festivalului. Astra Film Festival ține până pe 25 octombrie, iar programul, biletele și paginile filmelor sunt pe pagina specială Astra Film Festival a Ora de Sibiu.

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