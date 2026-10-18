În jur de 20 de persoane au protestat, duminică, în Piața Mare, împotriva carierei de magneziu propuse la Rășinari. Oamenii se tem că proiectul nu va aduce nimic bun în comunitate, iar localnicii vor avea de suferit. „O să umplem spitalele, o să ne îmbolnăvim”, a spus, în lacrimi, un protestatar.

Protestul a început la ora 11:00, iar în Piața Mare s-au adunat în jur de 20 de persoane. Oamenii spun că vor sprijinul tuturor sibienilor, astfel încât proiectul minier să nu devină realitate.

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▶ Vezi pagina acestui video: Douăzeci de oameni au protestat în Piața Mare împotriva carierei de la Rășinari: „Eu nu mai pot să dorm noaptea” — VIDEO

„Nu mai pot să dorm noaptea”

Nicolae Muntean, tată a șase băieți, dintre care unul a trecut printr-o operație pe cord deschis, spune că nu este dispus să riște sănătatea copiilor săi. El a venit în Piața Mare pentru a se face auzit.

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„Am venit să ne facem auziți, în legătură cu problema noastră de la Rășinari, cu mina pe care vor să o deschidă. Vrem să știe sibienii, să fie alături de noi, să ne sprijinim unii pe alții. Dacă vom tăcea cu toții, nu cred că va fi bine. Trebuie să știe toată lumea și să fie alături de noi, Sibiul, Mărginimea Sibiului și vă rugăm să nu ne lăsați singuri. Eu am spus că, dacă se va deschide mina, îmi iau copiii și plec. Dar m-am răzgândit. De ce să plec eu, de ce să plecăm noi? Să plece ei! După ce mi-am cumpărat o casă, sunt fericit, și vreau să trăiesc că am reușit și eu, prin munca mea, să îmi cumpăr o casă, să îmi ajut familia, acum să o părăsesc și să plec? Să plece ei! (…) Au declarat Rășinariul cea mai frumoasă comună din lume, iar acum ce facem, o distrugem? Nu se poate așa ceva, trebuie să înțeleagă!”, a spus protestatarul.

Bărbatul se teme că exploatarea magneziului la Rășinari va îmbolnăvi populația.

„Eu nu pot să dorm. Chestia asta, din mai de când am aflat, totul s-a făcut pe ascuns, iar de 3 săptămâni nu pot să dorm noaptea. Stau până la 2-3 noaptea în pat și mă gândesc, ies prin curte, plâng că trebuie să suport, să îmi văd copilul mort peste 5 ani. Să semănăm moartea în Rășinari și în împrejurimi că vrea unul să ia milioane de euro? Nu se poate așa ceva, trebuie să fim uniți și să ne ajutați. Toți care sunteți părinți să vă gândiți. O să umplem spitalele la Oncologie, o să ne îmbolnăvim, că noi nu știm exact ce e acolo! Trebuia să ne anunțe, să se oprească. Eu nu vreau mină la Rășinari”, a adăugat Nicolae Muntean.

Alți săteni se tem pentru viitorul generațiilor tinere și cer oprirea proiectului. De cealaltă parte, reprezentanții companiei Mineral Proiect Invest susțin că analizele geologice și mineralogice nu indică motive de îngrijorare privind posibila prezență a azbestului sau a metalelor grele.

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„Un potențial pericol”

Un consilier local al comunei Rășinari, aflat și el la protest, spune că toți cetățenii din județul Sibiu ar trebui să se informeze despre proiect.

„Suntem aici ca să informăm cetățenii municipiului Sibiu cu privire la problema apăsătoare de la Rășinari, care cel mai probabil se va revărsa și asupra municipiului Sibiu, referitor la acea carieră, mină de magneziu sau ce alte minerale mai sunt acolo. Din câte am observat în actele emise, se poate întinde pe 916 hectare timp de mai mult de 50 de ani. Cetățenii Sibiului trebuie să fie informați despre acest potențial pericol, care se poate revărsa și asupra lor, nu doar a noastră, rășinărenilor”, a spus Nicu Streza, consilier local la Rășinari.

Organizatorul protestului a venit în Piața Mare cu tabelul periodic al elementelor.

„Avem tabelul periodic al elementelor, al lui Mendeleev, din cauză că cei de la companie ne-au spus că au făcut analiza pe 48 de minerale să vadă concentrațiile. Lista cu concentrațiile e informație clasificată, dar noi putem face analiză pe text. Am adus aici tabelul elementelor. (…) Când analizăm metalele, ajungem până la uraniu la cele 48 de minerale. (…) Dacă acolo este uraniu, nu mai vorbim de o mină de magneziu. Riscăm să transformăm Mărginimea într-o unitate militară pentru exploatarea minereului de uraniu”, a spus Doru Apostol, organizatorul protestului.

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