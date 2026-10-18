Directorul fondator Dumitru Budrala a deschis sâmbătă seara, la Sala Thalia din Sibiu, a 33-a ediție a Astra Film Festival, festivalul de film documentar pe care l-a pornit în 1993.

Gazda galei, jurnalista Oana Zamfir, care prezintă matinalul Digi FM și a deschis seara cu povestea copilăriei ei de la poalele munților, a anunțat de pe scenă că Președintele României acordă Înaltul Patronaj ediției din acest an. Festivalul ține nouă zile, până pe 25 octombrie, cu peste 200 de evenimente cinematografice, potrivit organizatorilor.

„În urmă cu mulți ani, în 1993, când am pornit acest festival, l-am pornit cu ideea să vedem filme bune la Sibiu”, a spus Budrala. După un timp, a înțeles că „întâlnirea de după film și discuțiile de după film sunt tot la fel de importante ca și filmele însele”.

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După trei decenii de filme văzute și făcute, directorul fondator a spus că îi este „tot mai limpede că sunt foarte multe lucruri care trebuie înțelese în lumea care ne înconjoară”. „Astra Film este despre filme, dar în egală măsură sau poate chiar mai mult, despre întâlniri, întâlniri între oameni și întâlniri între lumi diferite”, a spus Budrala.

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▶ Vezi pagina acestui video: Dumitru Budrala a deschis a 33-a ediție Astra Film Festival la Sibiu: „Astra Film este despre filme, dar în egală măsură… despre întâlniri” — VIDEO

Despre Astra Film Junior, programul pentru elevi, Budrala a spus că „ne cuprinde de emoție de fiecare dată, fiindcă străzile și sălile de cinema ale Sibiului se umplu de copii”. El a mulțumit echipei Astra Film, Consiliului Județean Sibiu, Primăriei, Ministerului Culturii și Centrului Național al Cinematografiei (CNC).

Csilla Kató: festivalul, „o hrană lucidă”

Directoarea artistică Csilla Kató a vorbit despre echipa care trudește „din zori de zi, luni întregi” pentru festival. „Credem că e vital să avem o săptămână pe an în care ritmul vieții de zi cu zi să poată fi scos din priză, încetinit și așezat pe marele ecran”, a spus ea.

Csilla Kató, directoarea artistică a Astra Film Festival, la gala de deschidere a ediției din 2026. Captură: Astra Film Festival / YouTube

„Deschidem deci porțile Astra Film Festival 2026”, a anunțat Kató, numind festivalul „șansa pentru doza anuală necesară de filme documentare, o hrană lucidă de care avem nevoie pentru sănătatea noastră lăuntrică și a comunității din care facem parte”.

Mesajele autorităților locale

Viceprimarul Sibiului, Mihai Onițiu, la gala de deschidere Astra Film Festival 2026. Captură: Astra Film Festival / YouTube

„Festivalul de Film Astra este un simbol pentru orașul nostru. A devenit un simbol al filmului documentar pe plan mondial”, a declarat viceprimarul Sibiului, Mihai Onițiu. Despre Astra Film Junior, el a spus: „Știu cât de mult se bucură elevii din liceele și școlile noastre, alături de profesori și de părinți”.

Adrian Bibu, administratorul public al județului Sibiu, a transmis mesajul Consiliului Județean. El a spus că primul lui contact cu Astra Film a fost „în urmă cu aproape 25 de ani” și că a fost unul dintre inițiatorii proiectului prin care Budrala a devenit, în 2023, cetățean de onoare al municipiului Sibiu.

„Sibiul pe care îl avem astăzi nu este o întâmplare”, a spus Bibu, care a pus orașul de azi și pe seama unor oameni precum Budrala și a unor evenimente precum Astra Film și Capitala Culturală Europeană din 2007. „Tot ceea ce s-a construit în zeci de ani se poate pierde foarte ușor, dacă nu avem înțelepciunea să ducem aceste lucruri mai departe”, a declarat administratorul public al județului Sibiu.

Voluntara care l-a mutat pe Budrală

Bibu a povestit și o întâmplare din sală. O voluntară adolescentă i-a cerut unui bărbat așezat în rândul din fața lui, rezervat, să se mute. „Da, desigur, unde ar trebui să stau?”, a răspuns acesta, potrivit lui Bibu. Bărbatul era Dumitru Budrala.

Bibu a lăudat-o pe voluntară pentru că „și-a făcut datoria”, apoi i s-a adresat directorului: „Tinerii nu vă cunosc, domnu’ Budrala. Probabil trebuie să vă faceți un pic cunoscut și în rândul lor”.

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▶ Vezi pagina acestui video: Dumitru Budrala a deschis a 33-a ediție Astra Film Festival la Sibiu: „Astra Film este despre filme, dar în egală măsură… despre întâlniri” — VIDEO 2

DocTalk despre inteligența artificială și filmul despre Elon Musk

După gală, jurnalistul Digi24 Florin Negruțiu a moderat primul DocTalk al ediției, „Inteligența artificială: pericol iminent sau schemă de marketing apocaliptică?”, cu Ștefan Baghiu, scriitor și cercetător la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), și Bogdan Lungu, prezentat drept cercetător la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj. Cei doi au explicat publicului cum alege ChatGPT următorul cuvânt și de ce nu înțelege ce scrie.

A urmat filmul de deschidere, „Elon Musk dezvăluit”, regizat de Andreas Pichler, iar gazda galei i-a invitat pe spectatori, după proiecție, „în pivniță, la un pahar cu vin”. Filmul mai rulează sâmbătă, 24 octombrie, la 20:00, la Cinema City.

Oana Zamfir, jurnalistă Digi FM, gazda galei de deschidere Astra Film Festival 2026. Captură: Astra Film Festival / YouTube

Organizatorii recomandă abonamentul flexibil Astra Pass 10. Două filme despre păstorit semnate de Budrala rulează joi, 22 octombrie, la Sala Thalia („La drum”), și duminică, 25 octombrie, la Astra Film Cinema („Calea laptelui”). Programul complet și biletele sunt pe pagina Ora de Sibiu dedicată Astra Film Festival.

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Ora de Sibiu este partener media al Astra Film Festival 2026.

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